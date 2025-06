Il film Io sono la fine del mondo, diretto da Gennaro Nunziante, è una commedia del 2025, con protagonista il comico Angelo Duro. Il film è disponibile su Netflix e ha una durata di 96 minuti.

I protagonisti del film sono Angelo, interpretato da Angelo Duro, e Franco, interpretato da Giorgio Colangeli. Accanto a loro, un cast di talento che include Matilde Piana, Marilù Pipitone, Evelyn Famà, Simone Montedoro, Carlo Ferreri e Angelo Russo.

Regia e produzione del film Io sono la fine del mondo

La regia di Io sono la fine del mondo è affidata a Gennaro Nunziante, mentre la sceneggiatura è scritta da Angelo Duro e Gennaro Nunziante.

Il film è prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, con la distribuzione curata da Vision Distribution.

Dove è stato girato?

Le riprese di Io sono la fine del mondo si sono svolte principalmente in Italia, con scene girate tra Roma e Palermo.

Roma : utilizzata per le sequenze iniziali, dove Angelo lavora nei locali notturni.

: utilizzata per le sequenze iniziali, dove Angelo lavora nei locali notturni. Palermo: impiegata per le scene in cui Angelo torna nella sua città natale per occuparsi dei genitori.

Trama del film Io sono la fine del mondo

Angelo, un uomo solitario e disilluso che lavora come buttafuori nei locali notturni di Roma, conduce una vita fatta di notti insonni, silenzi e piccole violenze quotidiane. Una sera riceve una telefonata inattesa da sua sorella, Anna, che gli chiede un favore urgente: tornare a Palermo, la loro città natale, per prendersi cura dei genitori anziani durante la sua assenza per una vacanza.

Angelo, che ha lasciato Palermo da anni e ha tagliato quasi ogni legame familiare, accetta con riluttanza. Il viaggio verso sud riapre ferite mai guarite: l’infanzia soffocante, il giudizio severo del padre, l’assenza emotiva della madre, il senso costante di inadeguatezza. Dentro di sé, Angelo coltiva un desiderio di rivalsa. Tornare in quella casa, in quelle stanze piene di ricordi dolorosi, è per lui l’occasione per regolare i conti con il passato.

Spoiler finale

Ma ciò che trova lo destabilizza: i genitori, un tempo autoritari e intransigenti, sono ora due figure fragili e disorientate. Il padre, un tempo imponente, è ridotto a un uomo smarrito; la madre, che pareva distante, ora è dolce e confusa. Angelo si ritrova a doverli accudire, imboccare, proteggere, mentre i ruoli si ribaltano.

In un crescendo emotivo fatto di silenzi, piccoli gesti e riconciliazioni implicite, Angelo affronta il peso del passato e scopre che prendersi cura degli altri può essere un modo per riconciliarsi con se stessi.

Io sono la fine del mondo – Cast completo

Ecco il cast principale del film Io sono la fine del mondo con i rispettivi personaggi: