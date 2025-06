Il film Follemente, diretto da Paolo Genovese, è una commedia romantica del 2025, che esplora il caos mentale di un primo appuntamento attraverso personaggi che rappresentano le diverse personalità dei protagonisti. La pellicola è disponibile su Disney+ dal 6 giugno 2025.

Regia, produzione e protagonisti del film Follemente

La regia del film è affidata a Paolo Genovese, mentre la sceneggiatura è firmata da Francesco Piccolo, Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi. La produzione è italiana e la distribuzione è curata da 01 Distribution.

I protagonisti della trama

Pilar Fogliati interpreta Lara, una restauratrice di mobili reduce da una relazione turbolenta. Edoardo Leo veste i panni di Piero, un insegnante di liceo, padre di una ragazzina e fresco di divorzio. Marco Giallini è Il Professore, la voce razionale nella mente di Piero.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Follemente si sono svolte principalmente a Roma, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono della commedia.

Trama del film Follemente

Lara invita Piero a casa sua per un primo appuntamento.

Lara, restauratrice di mobili dal passato tormentato, ha deciso di rimettersi in gioco. Dopo una relazione logorante con un uomo sposato, è pronta a riaprire il suo cuore. L’occasione si presenta con Piero, un insegnante affascinante e da poco divorziato. Entrambi desiderano un nuovo inizio, ma portano dentro sé insicurezze profonde.

Mentre si preparano per la serata, le personalità nella loro testa iniziano a farsi sentire. Per Lara, c’è la voce cinica che la mette in guardia, mentre Piero sente l’eco del matrimonio fallito e la responsabilità verso sua figlia.

Piero è guidato da:

Il Professore (razionale)

(razionale) Romeo (romantico)

(romantico) Eros (passionale)

(passionale) Valium (disincantato)

Lara, invece, ha dentro di sé:

Alfa (determinata)

(determinata) Trilli (seduttrice)

(seduttrice) Scheggia (senza regole)

(senza regole) Giulietta (sognatrice)

La serata si trasforma in un confronto tra emozioni, paure e ricordi del passato, in un crescendo di imprevisti e rivelazioni.

Spoiler finale

Nel finale, Lara e Piero affrontano le proprie insicurezze con sincerità. Le personalità interiori cedono il passo a una scelta autentica. Il film si chiude con una decisione inaspettata, che lascia aperta la riflessione sulla complessità delle relazioni e della mente umana.

Cast del film Follemente