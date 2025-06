Dopo gli ascolti tutt’altro che esaltanti della scorsa settimana, prosegue, con la seconda puntata, la prima edizione di Chi può batterci?. L’appuntamento, salvo improvvise modifiche di programmazione, prende il via alle 21:20 circa, su Rai 1.

Chi può batterci? seconda puntata, conduce (e gioca) Marco Liorni

La società che cura la realizzazione di Chi può batterci? è la Blu Yazmine, che ha lavorato con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il format, che nelle intenzioni mira ad unire leggerezza e coinvolgimento del pubblico a casa e di quello in studio, è condotto da Marco Liorni. Per lui si tratta dell’ultimo impegno di una stagione, televisivamente parlando, decisamente molto impegnativa, quale ha guidato L’Eredità, Ora o mai più e L’Anno che verrà.

L’appuntamento odierno, che oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Si ripropone la sfida fra i vip e le persone comuni

Anche in occasione della seconda puntata di Chi può batterci?, il padrone di casa Marco Liorni ricopre il doppio ruolo di conduttore e giocatore.

Lui, infatti, ha il ruolo di capitano della squadra delle celebrità, con le quali deve affrontare i 101 spettatori presenti in studio. La sfida è articolata in numerose manche, durante le quali i protagonisti devono rispondere a quesiti di cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana.

Al termine, in chiusura di puntata, si svolge il gioco finale. In esso, il concorrente che si è dimostrato essere il migliore della serata tenta l’impresa: battere, uno dopo l’altro, le sei celebrità. A vigilare, durante tutte le varie fasi della partita, c’è la voce fuori campo di Franky.

Chi può batterci? seconda puntata, gli ospiti vip

Nella seconda puntata di Chi può batterci? si cimenta nello show Elettra Lamborghini. Per la cantante si tratta del ritorno in un format in prima serata su Rai 1, dopo l’esperienza da co-conduttrice di Carlo Conti nella terza serata del Festival di Sanremo.

Altro concorrente del programma è la leggenda del tennis Adriano Panatta. Oggi opinionista e commentatore, quando era in attività ha ottenuto vittorie fondamentali, come quella nel singolare maschile del Roland Garros.

Marco Liorni, poi, può contare su Roberto Lipari, comico, attore e conduttore, da qualche anno nel cast di presentatori di Striscia la Notizia!. Accolta in studio la showgirl Paola Barale, impegnata a teatro con la commedia Tris di cuori. Infine, durante la seconda puntata del programma c’è il comico e conduttore Riccardo Rossi.