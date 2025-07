Employee of the Month (Irréductible), diretto da Jérôme Commandeur, è un film di genere commedia francese del 2022 che ironizza sul mito del posto fisso e sulla burocrazia pubblica. Remake del film italiano Quo vado? di Checco Zalone, il film è in onda su Iris e ha una durata di 83 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Employee of the Month

Jérôme Commandeur dirige il film. Egli, inoltre, firma la sceneggiatura insieme a Xavier Maingon. La produzione, invece, è curata da SND Films. Infine, Nicolas Massart si è occupato della fotografia, mentre le musiche sono di Maxime Desprez.

I protagonisti principali della storia sono:

Jérôme Commandeur , nel ruolo di Vincent Peltier, un impiegato statale testardo.

, nel ruolo di Vincent Peltier, un impiegato statale testardo. Lætitia Dosch , che interpreta Eva Brébant, un’affascinante ricercatrice.

, che interpreta Eva Brébant, un’affascinante ricercatrice. Pascale Arbillot , nel ruolo di Isabelle Bailliencourt, una spietata ispettrice.

, nel ruolo di Isabelle Bailliencourt, una spietata ispettrice. Christian Clavier, Gérard Darmon e Gérard Depardieu appaiono in camei comici.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto la Svezia per le riprese. Questo paese, infatti, rappresenta la Groenlandia. Il protagonista, infatti, viene spedito lì in una base scientifica. Le location innevate, quindi, accentuano il tono surreale e satirico del film.

Trama del film Employee of the Month

La trama segue Vincent Peltier, un impiegato statale. Egli è felicemente ancorato alla sua routine. Il governo, però, avvia una riforma per ridurre la spesa pubblica. Vincent, quindi, viene identificato come “inutile”. Tuttavia, non ha intenzione di lasciare il suo posto fisso. L’ispettrice Isabelle Bailliencourt, perciò, tenta di sfinirlo. Lo manda in trasferimenti sempre più assurdi. Alla fine, lo spedisce in Groenlandia. Lì, però, incontra Eva, una scienziata che lo destabilizza.

Spoiler finale

Nel finale, Vincent resiste a ogni tentativo di licenziamento. Dimostra, infatti, una tenacia comica e surreale. Il suo incontro con Eva, però, lo porta a riconsiderare le sue priorità. La storia, quindi, si chiude con un equilibrio. C’è, infatti, resistenza al cambiamento, ma anche apertura emotiva. Il film, perciò, lascia il pubblico con un sorriso e una riflessione.

Cast completo del film Employee of the Month

Il cast del film unisce grandi nomi della commedia francese.