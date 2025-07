Giorni d’estate (Summerland), diretto da Jessica Swale, è un film dramma britannico del 2020 ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta la rinascita emotiva di una donna solitaria e il legame inaspettato con un giovane sfollato. È in onda su Cielo e ha una durata di 99 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Giorni d’estate

Jessica Swale dirige il film. Questo, infatti, è il suo debutto cinematografico. Invece, Guy Heeley e Adrian Sturges hanno curato la produzione. IFC Films, inoltre, ha distribuito il film a livello internazionale.

I protagonisti principali della storia sono:

Gemma Arterton , nel ruolo di Alice, una scrittrice solitaria e scienziata.

, nel ruolo di Alice, una scrittrice solitaria e scienziata. Lucas Bond , che interpreta Frank, un giovane sfollato londinese.

, che interpreta Frank, un giovane sfollato londinese. Gugu Mbatha-Raw , nel ruolo di Vera, l’amore segreto di Alice.

, nel ruolo di Vera, l’amore segreto di Alice. Penelope Wilton , che interpreta Alice da anziana.

, che interpreta Alice da anziana. Tom Courtenay, nel ruolo di Mr Sullivan.

Dove è stato girato?

La lavorazione si è svolta nel Sud dell’Inghilterra. In particolare, la troupe ha girato nell’East Sussex. Ha usato, infatti, location a Seaford, Brighton e nella contea del Kent. Tra i luoghi chiave, quindi, ci sono:

Dover Castle

Chatham Historic Dockyard

Anchor Wharf

Church Lane e Ropery , usate per ricreare Londra durante il Blitz.

e , usate per ricreare Londra durante il Blitz. Captain’s House, trasformata in rifugio antiaereo.

Trama del film Giorni d’estate

La trama segue Alice. Lei vive isolata in una cittadina costiera. Si dedica, infatti, alla ricerca scientifica e al folklore. La sua routine, però, viene sconvolta. Le viene infatti affidato Frank, un ragazzino sfollato. All’inizio, Alice è riluttante. Presto, però, scopre che il ragazzo risveglia emozioni sopite. Il film, quindi, esplora il loro rapporto e una storia d’amore passata. Questa storia con Vera, infatti, è stata ostacolata dai pregiudizi.

Spoiler finale

Nel finale, Alice salva Frank da un incidente in mare. Gli rivela, inoltre, di aver perso suo padre in guerra. I due, quindi, si riconciliano. Tornati a casa, però, trovano Vera ad aspettarli. Lei è viva e ha scelto Alice come tutrice di Frank. La storia, perciò, si chiude nel presente. Lì, infatti, Alice e Vera vivono insieme. Frank, ormai adulto, le raggiunge e scopre che il manoscritto di Alice è dedicato a lui. Il film, quindi, celebra la rinascita emotiva e l’amore.

Cast completo del film Giorni d’estate

Il cast del film unisce attori di grande talento.