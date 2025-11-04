“Sai tenere un segreto?” (titolo originale Can You Keep a Secret?) è un film commedia sentimentale, basata sull’omonimo romanzo best-seller di Sophie Kinsella. Trasmessa su Rai Movie, la pellicola esplora con irresistibile leggerezza e umorismo il tema della vulnerabilità e di come, a volte, l’amore possa nascere da una confessione tanto involontaria quanto imbarazzante. Il film racconta una storia in cui ogni donna può facilmente immedesimarsi, mescolando insicurezze quotidiane e il sogno di un incontro romantico da favola.

Regia, produzione e protagonisti del film Sai tenere un segreto

La regista Elise Duran dirige il film, adattando la sceneggiatura di Peter Hutchings e riuscendo a catturare perfettamente lo spirito ironico e romantico della prosa di Sophie Kinsella. Diverse case di produzione, tra cui BCDF Pictures, 120dB Films e Embankment Films, hanno curato la realizzazione del progetto, con sede negli Stati Uniti d’America. La protagonista è la talentuosa Alexandra Daddario, che interpreta l’adorabilmente insicura Emma Corrigan. Al suo fianco, Tyler Hoechlin assume il ruolo dell’affascinante e misterioso Jack Harper. Il cast si arricchisce con le performance di comprimari brillanti come Kimiko Glenn, Laverne Cox e Judah Friedlander.

Dove è stato girato?

L’ambientazione principale del film è la vibrante metropoli di New York City, che funge da sfondo perfetto per questa storia contemporanea. Le riprese si sono concentrate in location che accentuano il tono metropolitano e dinamico del racconto, spaziando tra moderni uffici aziendali, accoglienti appartamenti, caffetterie alla moda, parchi urbani e, naturalmente, gli aeroporti, teatro della scena chiave che dà il via a tutta la vicenda.

Trama del film Sai tenere un segreto

La storia segue le vicende di Emma Corrigan (Alexandra Daddario), una giovane e brillante assistente marketing che si sente intrappolata in una vita che non la soddisfa pienamente, sia sul piano professionale che sentimentale. Tutto cambia durante un turbolento viaggio di lavoro. A causa di una forte turbolenza, Emma, convinta di essere in punto di morte, si lascia andare a una confessione a cuore aperto e senza filtri, rivelando ogni suo singolo segreto, fantasia e insicurezza allo sconosciuto seduto accanto a lei: dalle piccole bugie sul curriculum alle sue abitudini più imbarazzanti. Superato il panico e atterrata sana e salva, Emma spera di non rivedere mai più quell’uomo.

Tuttavia, l’imbarazzo raggiunge livelli cosmici quando, tornata in ufficio, scopre che lo sconosciuto non è altri che Jack Harper (Tyler Hoechlin), il leggendario e misterioso fondatore della sua azienda, arrivato per una visita a sorpresa. Da quel momento, la vita di Emma si trasforma in una commedia degli equivoci. Jack, che ora conosce ogni suo segreto, sembra divertito dalla situazione ma anche genuinamente interessato a lei, mentre Emma cerca disperatamente di mantenere una parvenza di professionalità, fallendo miseramente.

Spoiler finale

Dopo una serie di divertenti equivoci, tensioni e momenti di inaspettata vulnerabilità, la relazione tra Emma e Jack raggiunge un punto critico. È a questo punto che Jack rivela di non essere stato del tutto onesto, confessando di avere anche lui un passato e dei segreti che non ha mai condiviso con nessuno. Questa rivelazione crea un nuovo equilibrio: Emma, capendo che la perfezione non esiste e che la vulnerabilità è una forza, lo perdona. I due si riavvicinano, decidendo di costruire una relazione autentica, basata sulla trasparenza reciproca e sull’accettazione dei propri difetti. Il film si chiude con una nota di crescita personale: in una scena finale in ufficio, Emma, non più schiava delle sue insicurezze, prende finalmente in mano le redini della sua carriera e della sua vita, dimostrando che a volte, confessare i propri segreti può essere il primo passo verso la vera felicità.

Cast completo del film Sai tenere un segreto

Il cast riunisce attori televisivi e cinematografici, che offrono interpretazioni brillanti e cariche di ironia.