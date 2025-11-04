“Alla ricerca di Joy” (titolo originale Tyler Perry’s Finding Joy) è un nuovo e atteso film originale Prime Video, scritto, diretto e prodotto dall’instancabile Tyler Perry. In uscita sulla piattaforma streaming il 5 novembre 2025, la pellicola promette di conquistare il pubblico con un mix perfetto di romanticismo, commedia e dramma personale. Immerso in incantevoli ambientazioni innevate e sorretto da dialoghi brillanti, il film racconta un viaggio di riscoperta personale, esplorando cosa significhi trovare la vera felicità e l’amore quando meno te lo aspetti. È possibile vederlo in streaming in esclusiva su Prime Video.

Regia, produzione e protagonisti del film Alla ricerca di Joy

Il film porta interamente la firma di Tyler Perry, che ne cura la regia, la sceneggiatura e la produzione attraverso i suoi Tyler Perry Studios. La distribuzione globale è affidata ad Amazon MGM Studios, consolidando la partnership tra il prolifico autore e il colosso dello streaming. I protagonisti principali sono Shannon Thornton, che interpreta la talentuosa stilista Joy, e Tosin Morohunfola, nel ruolo del gentile e affascinante Ridge. Il cast si arricchisce di figure iconiche del cinema afroamericano come la veterana Loretta Devine e attori del calibro di Brian White e Crystal R. Fox.

Dove è stato girato?

Per creare il perfetto contrasto visivo ed emotivo della storia, il film è stato girato tra Atlanta (Georgia), dove hanno sede i Tyler Perry Studios, e le magnifiche Montagne Rocciose del Colorado. Le riprese si sono concentrate in lussuosi resort innevati, lungo tortuose strade di montagna e all’interno di accoglienti rifugi familiari. Queste location, immerse nella quiete della natura, accentuano la differenza con la vita frenetica e superficiale di New York, rappresentata attraverso scene girate in eleganti boutique di moda, simboleggiando il viaggio della protagonista da un’esistenza caotica a una pace interiore.

Trama del film Alla ricerca di Joy

La storia segue Joy (Shannon Thornton), una stilista di grande talento ma costantemente sottovalutata, che lavora nell’ombra a New York sognando di lanciare una propria linea. La sua vita sentimentale sembra essere l’unica ancora di salvezza: è infatti convinta che il suo fidanzato le farà finalmente la proposta di matrimonio durante le imminenti vacanze di Natale. Piena di speranza, lo segue in un lussuoso resort in Colorado, ma qui la sua favola si infrange bruscamente quando lui le rivela di considerarla solo un’amica e di non avere alcuna intenzione di sposarla.

Con il cuore a pezzi e bloccata da un’improvvisa e violenta tempesta di neve, Joy trova rifugio in una baita isolata. Qui il destino le fa incontrare Ridge (Tosin Morohunfola), un uomo gentile, riservato e profondamente legato a quei luoghi. Lontano dal caos della città e dalle sue delusioni, tra lunghe confessioni notturne, la condivisione di ricordi e la scoperta di nuove prospettive, Joy inizia un percorso di guarigione. Grazie a Ridge, riscopre non solo il suo valore come artista, ma anche il vero significato dell’amore, basato sulla stima e sulla comprensione reciproca.

Spoiler finale

Nel commovente finale, Joy prende una decisione che le cambia la vita. Invece di tornare alla sua vecchia esistenza a New York, sceglie di rimanere in Colorado per realizzare il suo sogno: avviare una linea di moda completamente nuova, ispirata alla bellezza selvaggia della natura che la circonda. A quel punto, Ridge, vedendola finalmente felice e realizzata, le confessa i suoi sentimenti e i due iniziano una tenera e autentica relazione. Il film si chiude con una scena tanto originale quanto simbolica: una sfilata improvvisata nella neve, dove le modelle sono le donne del posto e la passerella è un sentiero tra gli alberi. Qui, Joy presenta con orgoglio la sua prima, vera collezione, abbracciando con gioia il suo nuovo e inaspettato destino.

Cast completo del film Alla ricerca di Joy

Il cast riunisce alcuni dei volti più amati del cinema e della televisione afroamericana, noti per le loro intense interpretazioni in ruoli drammatici e teatrali.