Un Bel Giorno, tutto quello che c'è da sapere sul film di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele: trama, cast ed incassi

Matteo Tuveri
7 Marzo 2026
0 Commenti

Dopo una lunga promozione, che ha toccato anche il palco del Festival di Sanremo 2026, è uscito al cinema Un Bel Giorno. Il film, con protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, è stato distribuito nei cinema del nostro paese il 5 marzo scorso.

Un Bel Giorno trama

Un Bel Giorno, regista e dove è girato

Un Bel Giorno è il quarto film, dopo Tiramisù, Tre di troppo e 50 km all’ora, ad essere diretto da Fabio De Luigi. Quest’ultimo ha anche contribuito a scrivere la sceneggiatura, insieme a Giulia Calenda e Furio Andreotti.

Realizzata dalle società Leone Film Group, Lotus Production e Rai Cinema, la pellicola ha come attori protagonisti il già citato Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I due sono i protagonisti di un nuovo film dopo l’avventura con Tre di troppo del 2023.

Le riprese, durate circa tre mesi, si sono svolte a Roma. Complice anche l’ampia promozione, con i due attori ospiti di vari programmi tv, da Sanremo a Che tempo che fa, nei primi due giorni il film ha ottenuto un buon riscontro dal pubblico. Al 6 marzo si registrano poco meno di 52 mila presenze al cinema, con un incasso che ha già superato i 370 mila euro.

Un Bel Giorno

Un Bel Giorno, la trama

Tommaso, interpretato da De Luigi, è un uomo vedovo di Roma, che dopo la morte della moglie ha dedicato la sua intera esistenza alle quattro figlie. Esse sono diventate oramai grandi e, consapevoli di quanto l’uomo si sia sacrificato per loro, lo incoraggiano a riprendere in mano la propria esistenza.

Pronto a ricominciare da zero, il protagonista fa la conoscenza di Lara, che ha il volto di Raffaele. Tommaso rimane subito affascinato dalla donna, che appare intelligente, brillante e spigliata. I due, ben presto, iniziano una relazione.

Bugie reciproche che creano dinamiche imprevedibili

Il personaggio principale, durante Un Bel Giorno, è felice insieme a Lara e, per non spaventarla, decide di non raccontare la verità sulla sua condizione famigliare. Quel che non sa, però, è che Lara è una mamma single, che ha cresciuto da sola tre figli adolescenti. Anche lei, tuttavia, decide di omettere, per paura, tale verità al compagno.

Fra Tommaso e Lara iniziano ad esserci una serie di bugie reciproche, che danno vita a dinamiche divertenti ed imprevedibili.

Un Bel Giorno cast

 

Un Bel Giorno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Bel Giorno.

  • Fabio De Luigi: Tommaso;
  • Virginia Raffaele: Lara;
  • Maria Gifuni: Vittoria;
  • Alma Giardina: Sara;
  • Anita Marzi: Matilde;
  • Arianna Gregori: Elena;
  • Leon Castagno: Andrea;
  • Andrea Silvestrini: Ivan;
  • Nicola Mayer: Marco;
  • Beatrice Schiros: Maddalena;
  • Antonio Gerardi: Italo;
  • Enzo Casertano: Mario Ceretta.

Matteo Tuveri

