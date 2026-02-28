Domenica 1° marzo è una giornata come sempre ricca di ospiti in tv. Di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti: ampio spazio lo ha il Festival di Sanremo, a cui è dedicato l’intero appuntamento di Domenica In.

Domenica 1° marzo ospiti tv, i protagonisti di Che tempo che fa

Iniziando da Che tempo che fa, al via alle ore 19:30 circa su NOVE e guidato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è accolta una star del cinema mondiale. Si tratta di Demi Moore, vincitrice di un Premio Oscar e che ha partecipato alla recente Milano Fashion Week.

Per parlare del film Un bel giorno, in uscita il 5 marzo prossimo, ci sono Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, mentre Matilda De Angelis, protagonista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, presenta la pellicola La lezione, anch’essa in uscita il 5 marzo.

Per lo spazio di attualità intervengono i giornalisti Luciano Fontana, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo e Michele Serra. Per parlare di salute ci sono Roberto Burioni e Giulia Veronesi. La seconda parte, denominata Il Tavolo, ha come ospiti Ubaldo Pantani, Nino Frassica, Mara Maionchi, La Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Alessia Marcuzzi e Giucas Casella. A loro si uniscono Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Gabriele Cirilli, Orietta Berti, Giovanni Esposito e Flora Tabanelli, 18enne vincitrice di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Speciale di Mara Venier dall’Ariston

Su Rai 1, domenica 1° marzo, torna il tradizionale appuntamento con Domenica In speciale Sanremo. A poche ore dalla finale, Mara Venier accoglie tutti i Big della kermesse, guidando la puntata dal Teatro Ariston.

Invariata la formula: nella diretta cantano i vari artisti, che poi dialogano con giornalisti, critici musicali ed addetti ai lavori. La diretta parte alle ore 14:00 e prosegue fino alle 20:00, quando è ceduta la linea al TG1.

Domenica 1° marzo ospiti tv, i protagonisti di Verissimo

Domenica 1° marzo, su Canale 5 dalle 15:30, torna Verissimo con Silvia Toffanin. Direttamente dai Giochi Olimpici ci sono Francesca Lollobrigida, vincitrice di due medaglie d’oro, e Stefania Costantini con Amos Mosaner, terzi classificati nel doppio misto di curling.

Per ricordare Eleonora Giorgi ci sono i figli Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli. Dopo un faccia a faccia con Romina Carrisi, arriva in studio Daniele Scardina, pugile che nel 2023 è stato colpito da una grave emorragia cerebrale.

A Verissimo la drammatica testimonianza di Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, scomparso sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore. Al fianco della donna c’è l’avvocato Francesco Petruzzi. Infine, per parlare della morte di Liliana Resinovich, c’è il marito Sebastiano Visentin, unico indagato nel caso.