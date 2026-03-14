Giovedì 12 marzo è arrivato, su Netflix, il film Oi Vita Mia. Si tratta della pellicola che segna il debutto di Pio e Amedeo come registi.

Oi Vita Mia film, le riprese si sono svolte in Puglia

Il progetto di Oi Vita Mia, realizzata dalle società Our Films e PiperFilm, ha al centro i già citati Pio e Amedeo. Oltre ad aver curato la regia, i due comici sono anche gli attori protagonisti della pellicola, oltre ad aver scritto la sceneggiatura insieme ad Emanuele Licitra.

Le riprese di Oi Vita Mia sono durate circa tre mesi e si sono concentrate in Puglia, soprattutto nei territori fra Vieste e San Giovanni Rotondo. Al cinema, il film ha debuttato lo scorso 27 novembre ed ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, ottenendo un incasso di poco inferiore ai 9 milioni e 900 mila euro, con oltre un milione di spettatori paganti.

Il film ha una durata di 110 minuti ed appartiene al genere commedia. Nonostante il tomo ironico e leggero, la produzione affronta il tema importante dell’inclusione sociale.

Oi Vita Mia film, la trama

Pio e Amedeo, in Oi Vita Mia, sono i gestori di due centri differenti. Il primo è dedicato ai giovani in difficoltà, il secondo è pensato per ospitare le persone più anziane.

Tutto cambia quando la struttura di Pio ha un cedimento strutturale ed è dichiarata inagibile. Il protagonista ed i suoi ospiti traslocano, per questo motivo, all’interno della struttura di Amedeo. Ragazzi ed anziani, dunque, sono costretti a vivere sotto il medesimo tetto.

Spoiler finale

La convivenza forzata, in Oi Vita Mia, dà vita ad eventi decisamente imprevedibili, che rompono gli equilibri e regalano, ai protagonisti, delle esperienze decisamente inaspettate. In particolare, è Pio colui che è raggiunto dalle novità maggiori: dopo una forte litigata, la fidanzata Francesca decide di interrompere la relazione. Nel centro dell’amico, però, incontra Marina, ovvero il capo di Amedeo, che crea in lui un certo interesse. Infine, fra gli ospiti del centro anziani ci sono Mario ed Angela: stanno per festeggiare i 70 anni di matrimonio insieme e tutti decidono di organizzare per loro una sorpresa.

Oi Vita Mia film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il film Oi Vita Mia.