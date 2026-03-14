Venerdì 13 marzo, Annalisa ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato Canzone estiva. La hit è stata anticipata da una lunga campagna promozionale, che ha interessato la città di Milano.

Annalisa Canzone Estiva, primo singolo dalla riedizione digitale di Ma io sono fuoco

Canzone estiva è il primo singolo che Annalisa ha estratto dalla riedizione digitale dell’album Ma io sono fuoco. Quest’ultimo è il nono progetto discografico in studio, pubblicato ad ottobre dello scorso anno e contenente canzoni molto famose come Maschio, Esibizionista e Piazza San Marco, eseguita in duetto con Marco Mengoni.

Canzone Estiva ha una durata di 3 minuti e 22 secondi. Annalisa, oltre ad essere la cantante, è anche colei che ha scritto il testo del brano, lavorando insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, noto con lo pseudonimo d.whale. Quest’ultimo, inoltre, ha curato la fase della produzione. Il 13 marzo, la hit è stata distribuita sulle principali piattaforme musicali in streaming e, su YouTube, è stato diffuso il videoclip. Esso, diretto da Giulio Rosati, dopo appena 24 ore dalla pubblicazione ha raccolto oltre 270 mila visualizzazioni.

Annalisa Canzone Estiva, il significato del singolo

Canzone Estiva di Annalisa è un brano che, per sonorità, è coerente con il progetto che l’artista ha iniziato oramai svariati anni fa, a partire dal singolo Bellissima. Con un ritmo trascinante ed un testo destinato a rimanere nella memoria del pubblico, il testo affronta, senza fronzoli, il tema dell’amore. Un sentimento travolgente, che l’artista declina sia verso una persona che nei confronti del pubblico.

L’arrivo di Canzone Estiva è stato preceduto da una campagna comunicativa capace di attirare molta attenzione. A Milano, infatti, sono apparsi dei grandi cartelloni pubblicitari contenenti un codice QR ed una scritta che recitava: “Mi vuoi più suora o pornodiva?“. Una frase, questa, che è inserita nel ritornello della hit.

La tournée Ma noi siamo fuoco Capitolo II Palasport 2026

Canzone Estiva anticipa Ma noi siamo fuoco Capitolo II Palasport 2026, ovvero la seconda parte della serie di concerti live che l’artista ha effettuato tra novembre e dicembre dello scorso anno.

Undici le date previste. La prima il 23 aprile al Palateknoship di Firenze, mentre il 25 ed il 26 aprile la cantante si sposta al Palaunical di Mantova. Il 28 e 30 aprile, Annalisa canta al Palavitrifrigo di Pesaro ed all’Inalpi Arena di Torino.

Il 2 maggio, la cantante sale sul palco del Mandela Forum di Firenze. Quarantotto ore dopo ci si sposta al Palapartenope di Napoli. Il 9 maggio, Annalisa canta all’Unipol Dome di Milano. Due le date attese al Palarescifina di Messina: la prima il 12, la seconda il 13 maggio. Infine, il tour termina il 16 maggio, con il concerto al Palazzetto dello Sport di Roma.