Altrimenti ci arrabbiamo rappresenta un esperimento cinematografico audace, una commedia d’azione rilasciata nel 2022 che approda stasera su Cine34 per la gioia degli appassionati del genere. Il duo di registi YouNuts! firma questa pellicola, concepita come un omaggio moderno al leggendario film del 1974 che rese immortale la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Tuttavia, questa nuova versione non cerca la semplice imitazione, ma propone un’estetica decisamente più pop e contemporanea, pur mantenendo al centro della narrazione l’iconica dune buggy rossa con cappottina gialla. Questo veicolo non è un semplice mezzo di trasporto, ma si trasforma nel vero motore immobile di un’avventura costellata di inseguimenti mozzafiato, scazzottate coreografiche e situazioni paradossali che richiamano lo spirito scanzonato degli anni Settanta.

Regia, produzione e protagonisti del film Altrimenti ci arrabbiamo

Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, meglio conosciuti come YouNuts!, curano la regia del progetto portando la loro esperienza nel mondo dei videoclip musicali. La loro firma garantisce un ritmo serrato e una fotografia satura che esalta i colori della celebre vettura. La produzione interamente italiana nasce dalla collaborazione tra Lucky Red e Sky, dimostrando la volontà dell’industria nazionale di recuperare i propri marchi storici per le nuove generazioni. Inoltre, il cast vanta nomi di rilievo del panorama cinematografico attuale.

Edoardo Pesce interpreta Ben, un personaggio che eredita la fisicità imponente e la burbera bontà che un tempo appartenevano a Bud Spencer. Al suo fianco, Alessandro Roja dà vita a Kid, recuperando quell’aria sorniona e atletica tipica del ruolo originale di Terence Hill. Alessandra Mastronardi aggiunge una nota di carisma e intelligenza alla storia nel ruolo di Miriam, mentre Christian De Sica interpreta Torsillo, un villain grottesco che arricchisce la commedia con la sua collaudata verve istrionica. Di conseguenza, il film mescola sapientemente nostalgia e innovazione visiva.

Dove è stato girato?

Il territorio laziale offre lo sfondo ideale per questa vicenda rocambolesca. Le riprese hanno coinvolto principalmente le seguenti aree:

Roma : la capitale presta i suoi quartieri periferici e le zone industriali per ricreare un’atmosfera urbana contemporanea.

: la capitale presta i suoi quartieri periferici e le zone industriali per ricreare un’atmosfera urbana contemporanea. Lazio : le strade regionali ospitano le sequenze d’azione più concitate e gli inseguimenti automobilistici.

: le strade regionali ospitano le sequenze d’azione più concitate e gli inseguimenti automobilistici. Set ricostruiti: alcuni ambienti interni e porzioni del luna park nascono da una meticolosa ricostruzione scenografica per onorare il design del 1974.

Trama del film Altrimenti ci arrabbiamo: la sfida per la dune buggy

La storia ha inizio quando Ben e Kid, due fratelli caratterialmente opposti e separati da vecchi rancori, si ritrovano forzatamente a causa della scomparsa del padre. Quest’ultimo, un tempo proprietario di un vivace luna park, ha lasciato in eredità un unico oggetto capace di scatenare i desideri di entrambi: la mitica dune buggy rossa. Tuttavia, la loro riunione familiare subisce un brusco arresto quando una banda di criminali senza scrupoli ruba il prezioso veicolo. Il furto non è casuale, poiché dietro l’operazione si cela l’ombra di Torsillo, un avido speculatore edilizio che intende radere al suolo il vecchio luna park per costruire moderne strutture di lusso.

Inizialmente riluttanti a collaborare, i due fratelli comprendono presto che solo l’unione delle loro forze può portare al successo. Pertanto, i protagonisti iniziano una caccia all’uomo senza esclusione di colpi attraverso le strade del Lazio. Durante il tragitto, Ben e Kid incontrano Miriam, una donna risoluta che si unisce alla loro causa, trasformando la missione di recupero in una vera e propria ribellione contro il sopruso di Torsillo. La narrazione procede fluidamente tra scazzottate che evitano la violenza gratuita a favore di una coreografia acrobatica quasi teatrale, tipica dei film di genere italiani che hanno fatto scuola nel mondo.

Spoiler finale: la vittoria dei fratelli

Nelle battute conclusive, Ben e Kid individuano la base segreta del malvagio Torsillo. Attraverso un piano improvvisato quanto efficace, i fratelli penetrano nella tana del nemico e scatenano il caos tra gli scagnozzi dell’imprenditore. Dopo una serie di scontri spettacolari che portano alla sconfitta totale del villain e alla messa in sicurezza del luna park, i due riescono finalmente a rimettere le mani sulla dune buggy. La scena conclusiva celebra il ritrovato legame fraterno con una gara di velocità, un richiamo nostalgico che chiude il cerchio narrativo lasciando intendere che, nonostante le divergenze, il sangue e la passione per i motori superano ogni ostacolo.

Cast completo del film Altrimenti ci arrabbiamo: gli interpreti

Il cast mescola sapientemente volti noti del cinema d’autore e icone della commedia popolare, creando un amalgama recitativo che sostiene l’intero impianto del film. Di seguito, l’elenco dei professionisti che animano questa avventura pop: