Domenica 5 aprile, giorno in cui si festeggia la Pasqua, su Sky Documentaries è in onda lo speciale denominato Andrea Bocelli Because I Believe. Il documentario è trasmesso, sulla rete visibile sul canale 117 di Sky, dalle ore 21:25 circa.

Andrea Bocelli Because I Believe, un ritratto inedito del cantante

Andrea Bocelli Because I Believe promette di offrire, al grande pubblico italiano, un ritratto inedito e intimo del cantante. Quest’ultimo ha una delle voci più amate e riconoscibili della scena musicale internazionale, essendo fra gli artisti italiani più conosciuti in tutto il mondo.

La produzione, per la prima volta, offre uno sguardo sulla carriera e sulla vita privata di Bocelli, che è seguito oltre il palcoscenico con un accesso esclusivo alla sua quotidianità. Ciò che mostra il documentario è un artista rigoroso e meticoloso, ma anche un uomo particolarmente devoto alla sua famiglia.

Colei che ha realizzato Andrea Bocelli Because I Believe è la documentarista Cosima Spender.

Una carriera iniziata grazie ad una intuizione di Zucchero

Il documentario racconta come è iniziata la carriera dell’artista. Ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito, all’età di dodici anni perde definitivamente la vista. Nonostante questo, sin da giovanissimo Bocelli sviluppa la sua forte passione per lo studio e la pratica musicale.

Inizialmente, il cantante compie svariati piano-bar e firma esibizioni nelle chiese, dove dà sfoggio a grandissime capacità vocali. La svolta, però, arriva nel momento in cui Zucchero ascolta una demo contenente la sua voce.

Proprio Zucchero è uno degli autori di Il mare calmo della sera, brano con il quale Bocelli vince, nel ’94, la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. L’anno seguente, il duetto sulle note della canzone Time to Say Goodbye con Sarah Brightman dà, all’artista, la grande popolarità internazionale.

Andrea Bocelli Because I Believe, una carriera costellata di successi e riconoscimenti

Il titolo, attraverso interviste, materiali d’archivio, performance rare e momenti informali condivisi con la famiglia e gli amici, attraversa un percorso artistico che ha portato il protagonista a collaborare con artisti del calibro di Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa. Inoltre, ha partecipato a grandi eventi internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio.

Ad oggi, Bocelli ha pubblicato in totale 23 album, che hanno venduto circa 90 milioni di dischi in tutto il mondo. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, con cinque candidature ai Grammy Awards, una agli Emmy Awards ed ottenendo un Billboard Latin Music Awards.