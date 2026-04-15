Balls Up – Palle al sicuro è un film commedia d’azione del 2026, diretta dal maestro della comicità irriverente Peter Farrelly e disponibile in esclusiva su Prime Video. Il film segue le sfortunate peripezie di due dirigenti di marketing che, dopo un licenziamento in tronco, cercano conforto in una partita di calcio. Quella che doveva essere una serata di svago si trasforma, a causa di una serie di eccessi alcolici e decisioni discutibili, in una fuga rocambolesca attraverso gli Stati Uniti. Tra equivoci internazionali e situazioni al limite dell’assurdo, la pellicola fonde il ritmo serrato dell’action movie con lo spirito dissacrante tipico delle produzioni dei fratelli Farrelly.

La narrazione esplora il tema della caduta e della risalita sociale, mettendo alla berlina il mondo della comunicazione moderna e trasformando due “colletti bianchi” in improbabili fuggitivi braccati dalle autorità e dai media di tutto il Paese.

Regia, produzione e protagonisti del film Balls Up Palle al sicuro

La regia è affidata a Peter Farrelly (premio Oscar per Green Book), che torna alle sue radici comiche più pure. La sceneggiatura è firmata dalla coppia d’oro Paul Wernick e Rhett Reese, già menti dietro il successo di Deadpool. La produzione è una colossale operazione statunitense targata Amazon MGM Studios per Prime Video. Il cast principale vanta nomi di altissimo profilo: l’action-star Mark Wahlberg nei panni di Brad, il talentuoso Paul Walter Hauser nel ruolo di Elijah e l’imprevedibile Sacha Baron Cohen in una veste comica d’eccezione.

Location GEO: dove è stato girato?

Le riprese di Balls Up – Palle al sicuro hanno toccato diverse location strategiche negli Stati Uniti e non solo, per restituire l’idea di una fuga senza sosta:

Queensland, Australia : nonostante l’ambientazione americana, gran parte della produzione ha sfruttato i Village Roadshow Studios e diverse aree urbane australiane per ricostruire le metropoli statunitensi.

: nonostante l’ambientazione americana, gran parte della produzione ha sfruttato i Village Roadshow Studios e diverse aree urbane australiane per ricostruire le metropoli statunitensi. Stadi e arene sportive : sono stati utilizzati impianti reali per girare le cruciali sequenze della partita di calcio che dà il via al caos.

: sono stati utilizzati impianti reali per girare le cruciali sequenze della partita di calcio che dà il via al caos. Set interni: ricostruiti per le scene negli uffici di marketing e nei nightclub dove i protagonisti danno inizio alle loro “buffonate da ubriachi”.

Trama del film Balls Up Palle al sicuro

Brad ed Elijah sono due brillanti, seppur stressati, dirigenti di una compagnia di marketing. La loro carriera subisce un arresto improvviso quando vengono licenziati a causa di una campagna pubblicitaria eccessivamente audace: la “Coppa del Mondo del preservativo”. Per affogare il dispiacere, i due si recano a una partita di calcio, ma l’abuso di alcol li porta a compiere una serie di gesti sconsiderati che diventano virali in pochi minuti.

In un attimo, Brad ed Elijah passano dall’essere disoccupati a essere i fuggitivi più ricercati del Paese. La trama si dipana tra inseguimenti mozzafiato e incontri con personaggi bizzarri, come l’eccentrico Pavio Curto (Sacha Baron Cohen). Mentre cercano di sfuggire alla polizia e a un agguerrito gruppo di sicari, i due devono trovare il modo di dimostrare che la loro situazione è frutto di un gigantesco malinteso, o forse di qualcosa di molto più sinistro legato ai vertici della loro ex azienda.

Spoiler finale: come finisce?

Nel rocambolesco finale, Brad ed Elijah scoprono che il loro licenziamento e il successivo scandalo mediatico non sono stati casuali, ma parte di un complotto industriale orchestrato da un loro rivale per distruggere la reputazione della compagnia. Grazie a un piano ingegnoso (e altrettanto caotico), i due riescono a fare irruzione durante una conferenza stampa mondiale, smascherando il colpevole in diretta televisiva.

Riabilitati agli occhi dell’opinione pubblica, Brad ed Elijah decidono di non tornare al vecchio lavoro, ma di mettersi in proprio, consapevoli che il loro talento nel marketing è secondo solo alla loro capacità di sopravvivere ai disastri. Il film si chiude con una scena post-credit dove i due, convinti di essere finalmente al sicuro, si ritrovano involontariamente nel mezzo di una nuova crisi diplomatica internazionale.

Cast completo del film Balls Up Palle al sicuro

Un cast corale che unisce veterani dell’action e icone della commedia: