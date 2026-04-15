Thrash – Furia dell’oceano è un film horror-thriller del 2026, diretto dal regista di culto Tommy Wirkola e disponibile nel catalogo di Netflix. Il film catapulta lo spettatore nel cuore di un uragano senza precedenti che mette in ginocchio una tranquilla città costiera. Tuttavia, l’inondazione porta con sé un pericolo ancora più letale dell’acqua: un branco di squali affamati che inizia a cacciare tra i vicoli sommersi e le abitazioni devastate. Una lotta contro il tempo e la natura dove i sopravvissuti, isolati e senza vie di fuga, devono affrontare i propri demoni personali mentre cercano di non diventare prede.

Con una narrazione che fonde il genere catastrofico con il creature feature, la pellicola esplora la resilienza umana in situazioni estreme, offrendo sequenze di alta tensione visiva e una regia ritmata che non lascia spazio a distrazioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Thrash Furia dell’oceano

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Tommy Wirkola, celebre per il suo stile dinamico e spesso venato di humor nero. La produzione è una collaborazione internazionale tra Australia e Stati Uniti, guidata da Hyperobject Industries e Sony Pictures Releasing. Il cast è di prim’ordine: la protagonista Lisa è interpretata da Phoebe Dynevor, affiancata dalla giovane Whitney Peak e dal veterano Djimon Hounsou nel ruolo del dottor Dale Edwards.

Location: dove è stato girato?

Sebbene il film sia ambientato in una fittizia cittadina costiera che richiama le atmosfere della Carolina del Sud, le riprese si sono svolte interamente dall’altra parte del mondo:

Melbourne, Australia : la base operativa è stata stabilita presso i Docklands Studios , dove sono state utilizzate enormi vasche controllate per ricreare le strade allagate.

: la base operativa è stata stabilita presso i , dove sono state utilizzate enormi vasche controllate per ricreare le strade allagate. Victoria, Australia : diverse location esterne sono trasformate grazie a sofisticati effetti speciali per simulare la devastazione dell’uragano americano.

: diverse location esterne sono trasformate grazie a sofisticati effetti speciali per simulare la devastazione dell’uragano americano. Set acquatici: la produzione ha fatto ricorso a tecnologie d’avanguardia per rendere realistico il movimento degli squali in ambienti chiusi e domestici.

Trama del film Thrash Furia dell’oceano

Un uragano di categoria superiore si abbatte con violenza inaudita su una comunità costiera, rompendo gli argini e sommergendo rapidamente l’intera area urbana. Lisa, rimasta intrappolata nella sua casa, scopre con orrore che l’innalzamento del livello dell’acqua ha permesso a un gruppo di squali toro, noti per la loro aggressività in acque basse, di penetrare nel perimetro cittadino.

Mentre la città sprofonda nell’oscurità a causa di un blackout totale, Lisa cerca di ricongiungersi a Dakota e al dottor Dale Edwards. I tre si ritrovano assediati in un centro commerciale semisommerso, trasformato in una trappola mortale dove i predatori nuotano tra le corsie. Il pericolo non è solo esterno: la tensione tra i sopravvissuti porta a galla vecchi rancori e segreti legati al passato della comunità, costringendo i protagonisti a una difficile collaborazione per non soccombere alla furia dell’oceano.

Spoiler finale: come finisce?

Nel convulso atto finale, il gruppo tenta di raggiungere l’ospedale della città, situato in una zona sopraelevata, utilizzando una zattera di fortuna costruita con i resti di un’insegna. Durante la traversata, sono attaccati dal predatore alfa del branco. In un sacrificio estremo, il dottor Edwards riesce a distrarre lo squalo, permettendo a Lisa e Dakota di mettersi in salvo.

L’ultima sequenza mostra l’occhio del ciclone che passa sulla città: la pioggia si placa per un istante, rivelando un paesaggio di desolazione assoluta dove le pinne degli squali continuano a solcare le acque che lambiscono i tetti. Il finale è volutamente aperto, con le due protagoniste che osservano l’orizzonte mentre l’uragano riprende a soffiare, lasciando il dubbio su chi riuscirà davvero a vedere l’alba del giorno dopo.

Cast completo del film Thrash Furia dell’oceano

Un cast internazionale che dà vita a questa lotta per la sopravvivenza: