Cena di classe è la commedia italiana del 2026 diretta da Francesco Mandelli, disponibile su Prime Video. Ispirato all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, il film racconta con ironia e malinconia il ritrovo di un gruppo di ex compagni di liceo che, diciassette anni dopo il diploma, si ritrovano costretti a fare i conti con il passato.

Tra gag, confessioni e situazioni imprevedibili, la pellicola riflette sul tempo che passa, sulle occasioni perdute e sul valore dell’amicizia.

Regia, produzione e protagonisti del film Cena di classe

La regia è firmata da Francesco Mandelli, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato.

Il film vanta un ricco cast corale composto da Beatrice Arnera, Nicola Nocella, Giulia Vecchio, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Andrea Pisani, Herbert Ballerina, Francesco Russo, Annandrea Vitrano, Ninni Bruschetta, Debora Villa e dallo stesso Francesco Mandelli.

Dove è stato girato?

Le riprese di Cena di classe si sono svolte interamente in Italia.

Le principali location comprendono una vecchia scuola superiore, locali notturni e ambientazioni urbane che ricreano perfettamente l’atmosfera di una rimpatriata tra ex compagni di liceo. Gran parte della vicenda si sviluppa infatti tra gli spazi dell’istituto frequentato dai protagonisti durante l’adolescenza.

Trama del film Cena di classe

Sono passati diciassette anni dal diploma quando un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova in occasione del funerale di un vecchio amico.

Dopo la cerimonia, tra nostalgia e qualche bicchiere di troppo, decidono di trascorrere insieme la serata ricordando gli anni della scuola.

La rimpatriata prende però una piega inaspettata quando il gruppo si introduce di notte nell’edificio scolastico dove tutto era iniziato.

Tra vecchi video, segreti mai confessati, rancori rimasti irrisolti e amori mai dimenticati, la notte si trasforma in una lunga avventura fatta di equivoci, inseguimenti e situazioni sempre più assurde.

Quella che doveva essere una semplice cena tra amici diventa così un’occasione per fare finalmente i conti con il passato e con le persone che sono diventati.

Spoiler finale

Nel finale i protagonisti comprendono che nessuno di loro è rimasto davvero la persona che era ai tempi del liceo.

Dopo una notte ricca di confessioni, litigi e momenti esilaranti, riescono a chiarire incomprensioni rimaste irrisolte per anni e a ritrovare il valore della loro amicizia.

Lasciandosi alle spalle i rimpianti e le maschere costruite nella vita adulta, ognuno di loro affronta il futuro con una nuova consapevolezza, chiudendo definitivamente un capitolo importante della propria esistenza.

Cast completo del film Cena di classe

Il cast comprende: