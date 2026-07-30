Gli occhi degli altri è il film drammatico del 2025 diretto da Andrea De Sica, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. Liberamente ispirato al celebre caso di cronaca del delitto Casati Stampa, il film racconta una storia di passione, potere e ossessione ambientata nell’Italia degli anni Sessanta.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, il lungometraggio affronta temi delicati come il desiderio, la manipolazione e il controllo psicologico, attraverso una vicenda intensa e disturbante.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli occhi degli altri

La regia è firmata da Andrea De Sica, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Gianni Romoli e Silvana Tamma.

I protagonisti sono Filippo Timi, nel ruolo del marchese Lelio, e Jasmine Trinca, che interpreta Elena, una donna destinata a rimanere intrappolata in una relazione sempre più tossica e distruttiva.

Completano il cast Matteo Olivetti, Anna Ferzetti, Rita Abela, Roberto De Francesco, Carmen Pommella, Alberto Paradossi, Gennaro Apicella, Giuseppe Sanfelice, Vincenzo Crea, Maria Giulia Toscano e Lidiya Liberman.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte principalmente in Italia, tra eleganti ville storiche, residenze nobiliari e paesaggi costieri che ricreano l’atmosfera dell’alta società italiana dei primi anni Sessanta.

Le location contribuiscono a esaltare il contrasto tra la bellezza degli ambienti e la progressiva discesa dei protagonisti in una spirale di ossessione e violenza.

Trama del film Gli occhi degli altri

All’inizio degli anni Sessanta il ricchissimo marchese Lelio vive su un’isola di sua proprietà, dove organizza ricevimenti esclusivi frequentati dall’alta società.

Durante una di queste feste conosce Elena, moglie di uno degli ospiti, e tra i due nasce immediatamente una passione travolgente.

Dopo il matrimonio la coppia vive un periodo di apparente felicità, caratterizzato da un rapporto anticonvenzionale e da giochi erotici condivisi con altre persone, spesso immortalati dalle riprese realizzate dallo stesso Lelio.

Con il passare del tempo, però, il desiderio lascia spazio alla gelosia e al bisogno di controllo. Il marchese sviluppa una pericolosa ossessione nei confronti della moglie, arrivando a manipolare ogni aspetto della sua vita e coinvolgendo anche i domestici nella propria spirale di dominio psicologico.

Spoiler finale

Nel finale la situazione precipita definitivamente quando l’ossessione di Lelio raggiunge il punto di non ritorno.

Elena comprende di non poter più vivere in quella relazione soffocante e tenta di liberarsi dal controllo del marito.

La vicenda si avvia così verso un epilogo tragico, ispirato ai drammatici fatti di cronaca che hanno segnato il celebre caso Casati Stampa, mostrando come il desiderio di possesso possa trasformarsi in una forza distruttiva capace di annientare ogni rapporto umano.

Cast completo del film Gli occhi degli altri

Il cast del film comprende: