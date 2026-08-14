Bugiardo seriale (Menteur) è una commedia francese del 2022 diretta da Olivier Baroux, in onda su Rai 3 e disponibile su RaiPlay. Protagonista è Tarek Boudali nel ruolo di Jérôme, un uomo incapace di pronunciare due frasi senza inventare qualcosa e ormai talmente abituato a mentire da non rendersi nemmeno conto delle conseguenze delle proprie parole.

La situazione cambia radicalmente quando accade l’impossibile: tutte le bugie raccontate da Jérôme cominciano a diventare realtà. La sua esistenza si trasforma così in una successione di situazioni assurde e disastrose che lo costringeranno finalmente a fare i conti con se stesso.

Regia, produzione e protagonisti del film Bugiardo seriale

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Olivier Baroux. Bugiardo seriale è il remake francese della commedia canadese Menteur, diretta nel 2019 da Émile Gaudreault.

Il protagonista è Tarek Boudali, che interpreta Jérôme, trentacinquenne che lavora come venditore di yacht a Nizza.

Secondo i suoi racconti, però, Jérôme sarebbe molto di più: sostiene di essere stato un astronauta, di essere un campione mondiale di karate e persino di avere rapporti personali con personaggi famosissimi. Naturalmente è tutto falso.

Artus interpreta Thibault, suo fratello, mentre Pauline Clément è Chloé. Nel cast figurano inoltre Catherine Hosmalin, Karim Belkhadra, Louise Coldefy e Bertrand Usclat.

Dove è stato girato?

Bugiardo seriale è stato girato in Francia, con una parte importante delle riprese realizzata a Nizza e sulla Costa Azzurra, luoghi nei quali è ambientata anche la storia.

Il lavoro di Jérôme come venditore di yacht permette alla pellicola di sfruttare porti turistici, imbarcazioni e alcune delle caratteristiche ambientazioni della costa mediterranea francese.

Il contrasto tra questi scenari eleganti e le situazioni sempre più assurde provocate dalle bugie del protagonista contribuisce al tono leggero e surreale della commedia.

Trama del film Bugiardo seriale

Jérôme ha trasformato la menzogna in uno stile di vita.

Mente praticamente su qualsiasi cosa, anche quando non avrebbe alcun motivo per farlo. Inventa avventure incredibili, esagera i propri successi e costruisce continuamente nuove versioni della propria vita.

Familiari, amici e colleghi ormai lo conoscono perfettamente e nessuno crede più a quello che racconta.

Le persone che gli vogliono bene cercano ripetutamente di convincerlo a cambiare, ma Jérôme non considera le proprie bugie un vero problema.

Fino a quando qualcosa di inspiegabile accade.

Una mattina l’uomo si sveglia e scopre che le menzogne raccontate stanno diventando realtà.

All’inizio potrebbe sembrare quasi un vantaggio. In pochissimo tempo, però, Jérôme comprende di aver raccontato così tante assurdità da aver trasformato la propria esistenza in un incubo.

Ogni nuova bugia rischia di provocare un’altra conseguenza imprevedibile e anche le persone intorno a lui finiscono coinvolte nel caos.

Perché le bugie di Jérôme diventano realtà?

Il film non cerca di fornire una spiegazione scientifica a ciò che accade.

Jérôme viene colpito da una sorta di maledizione fantastica che rende reali le sue menzogne. Il meccanismo serve soprattutto a costringere il protagonista a sperimentare personalmente le conseguenze di ciò che ha sempre fatto agli altri.

Per tutta la vita Jérôme ha infatti utilizzato le bugie per evitare problemi, impressionare le persone o ottenere quello che desiderava.

Adesso accade esattamente il contrario: ogni menzogna crea un problema nuovo.

L’unico modo per interrompere questa spirale è imparare qualcosa che fino a quel momento sembrava praticamente impossibile per lui: dire la verità.

Spoiler finale: come finisce Bugiardo seriale?

La situazione diventa sempre più incontrollabile e Jérôme comprende finalmente che non può continuare a vivere mentendo.

Non basta però smettere di raccontare nuove bugie. Deve anche affrontare quelle accumulate nel corso degli anni e soprattutto riconoscere il dolore provocato alle persone che gli sono rimaste accanto.

Il rapporto con Thibault assume un’importanza particolare. Jérôme capisce quanto il proprio comportamento abbia compromesso la fiducia del fratello e delle altre persone della sua famiglia.

Per liberarsi dall’incubo deve quindi cominciare a essere sincero, anche quando la verità è molto meno conveniente delle sue invenzioni.

Jérôme riesce a spezzare la maledizione?

Il percorso porta Jérôme a riconoscere i propri errori e tentare di rimediare alle conseguenze delle sue menzogne.

Il protagonista comprende soprattutto che essere creduto è molto più importante dell’apparire interessante agli occhi degli altri.

Quando finalmente sceglie la sincerità, il mondo assurdo creato dalle sue bugie può tornare progressivamente alla normalità.

Il finale mantiene il tono leggero della commedia, ma completa la trasformazione del protagonista: Jérôme ha sperimentato cosa significhi vivere in un mondo costruito sulle sue invenzioni e comprende finalmente perché familiari e amici non riuscivano più a fidarsi di lui.

La vera conquista non consiste quindi nel far scomparire le conseguenze soprannaturali delle bugie, ma nel ricostruire la fiducia delle persone che ama.

Cast completo del film Bugiardo seriale