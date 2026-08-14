Wire Room – Sorvegliato speciale (Wire Room) è un film thriller d’azione statunitense del 2022, diretto da Matt Eskandari, in onda su Rai 4 e disponibile su RaiPlay. Protagonisti sono Kevin Dillon e Bruce Willis, rispettivamente nei ruoli dell’agente speciale Justin Rosa e del veterano Shane Mueller.

La storia si svolge prevalentemente all’interno di una sofisticata centrale di sorveglianza dalla quale vengono controllati alcuni pericolosi criminali. Quello che dovrebbe essere un normale turno di lavoro per Justin si trasforma però in una lotta per la sopravvivenza quando l’agente decide di violare il protocollo per salvare la vita dell’uomo che sta osservando.

Regia, produzione e protagonisti del film Wire Room – Sorvegliato speciale

La regia è firmata da Matt Eskandari, mentre la sceneggiatura è di Brandon Stiefer. Il film rappresenta inoltre uno degli ultimi titoli interpretati da Bruce Willis prima del suo ritiro dalle scene.

Il protagonista Justin Rosa è interpretato da Kevin Dillon. Justin è un agente federale assegnato alla Wire Room, una struttura segreta utilizzata per monitorare alcuni dei criminali più pericolosi.

Bruce Willis interpreta invece Shane Mueller, agente veterano responsabile dell’operazione e superiore di Justin.

Un ruolo centrale è affidato anche a Oliver Trevena, che interpreta Eddie Flynn, trafficante d’armi sorvegliato dagli agenti e improvvisamente diventato bersaglio di un gruppo di uomini intenzionati a eliminarlo.

Dove è stato girato?

Wire Room – Sorvegliato speciale è stato girato negli Stati Uniti, principalmente in Alabama, nell’area di Bessemer.

Una parte consistente del film è ambientata nella centrale di sorveglianza che dà il titolo originale alla pellicola. Monitor, telecamere, computer e collegamenti audio permettono a Justin di seguire ciò che accade nell’abitazione di Eddie praticamente in tempo reale.

La scelta di concentrare buona parte dell’azione in spazi chiusi aumenta il senso di claustrofobia: Justin può osservare il pericolo attraverso gli schermi, ma inizialmente non può intervenire direttamente.

Trama del film Wire Room – Sorvegliato speciale

Justin Rosa riceve un nuovo incarico: trascorrere un turno all’interno della Wire Room, una centrale tecnologica dalla quale vengono sorvegliati a distanza alcuni criminali.

A spiegargli le regole è Shane Mueller.

Il compito di Justin sembra semplice: deve osservare Eddie Flynn, trafficante d’armi coinvolto in numerose attività illegali, e documentare tutto ciò che accade.

Esiste però una regola fondamentale: non deve intervenire direttamente, indipendentemente da quello che vede.

La situazione cambia quando alcuni uomini armati raggiungono l’abitazione di Eddie con l’intenzione di ucciderlo.

Justin assiste attraverso le telecamere alla preparazione dell’agguato e comprende che, rispettando gli ordini ricevuti, Eddie verrà quasi certamente assassinato.

Decide quindi di infrangere il protocollo.

Utilizzando telecamere e dispositivi installati nella casa, Justin comincia a comunicare con Eddie e cerca di guidarlo per permettergli di sopravvivere all’attacco.

Ma quella decisione mette entrambi in grave pericolo.

Perché vogliono uccidere Eddie Flynn?

Justin comprende progressivamente che l’attacco contro Eddie non è semplicemente una resa dei conti tra criminali.

L’uomo possiede informazioni compromettenti e la sua eliminazione potrebbe impedire che vengano scoperti collegamenti tra criminalità e persone che dovrebbero invece combatterla.

Justin comincia quindi a dubitare anche dell’operazione alla quale è stato assegnato.

Più approfondisce quanto sta accadendo, più appare evidente che qualcuno conosce perfettamente l’esistenza della Wire Room e vuole eliminare sia Eddie sia le prove che potrebbero far emergere la verità.

L’agente si ritrova così coinvolto in una cospirazione nella quale diventa difficile distinguere alleati e nemici.

Spoiler finale: come finisce Wire Room – Sorvegliato speciale?

Nella parte conclusiva Justin abbandona definitivamente il semplice ruolo di osservatore.

Dopo aver aiutato Eddie a resistere all’attacco attraverso le telecamere, comprende che la tecnologia non sarà sufficiente per salvarlo.

La Wire Room stessa viene compromessa e Justin diventa un bersaglio. Gli uomini coinvolti nella cospirazione vogliono infatti eliminare qualsiasi persona possa ricostruire ciò che è realmente accaduto.

A questo punto entra direttamente in gioco anche Shane Mueller.

Justin e Shane devono reagire all’attacco e impedire che l’intera operazione venga cancellata insieme alle persone che conoscono la verità.

Eddie riesce a sopravvivere?

Eddie riesce a resistere all’assalto, soprattutto grazie alle indicazioni fornite da Justin attraverso il sistema di sorveglianza.

Il rapporto tra i due cambia completamente: all’inizio Justin vede Eddie esclusivamente come un criminale da controllare, ma durante l’assedio comprende che lasciarlo morire significherebbe permettere ai veri responsabili di cancellare una testimonianza fondamentale.

Justin riesce così a portare alla luce il complotto e a sopravvivere alla resa dei conti.

La decisione di violare il protocollo si rivela quindi determinante: se avesse semplicemente eseguito gli ordini, Eddie sarebbe morto e la verità sarebbe rimasta nascosta.

Il finale chiude la vicenda ribaltando il principio sul quale era costruita la missione: Justin era stato incaricato soltanto di guardare, ma è proprio la sua decisione di intervenire a permettergli di salvare vite e smascherare quanto stava accadendo.

Cast completo del film Wire Room – Sorvegliato speciale