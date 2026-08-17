Il Dio dell’amore è una commedia italiana del 2026 scritta e diretta da Francesco Lagi, in onda lunedì 17 agosto 2026 su Sky Cinema Uno e disponibile su NOW. Protagonista è un ricco cast corale formato da Isabella Ragonese, Vinicio Marchioni, Vanessa Scalera, Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna e Francesco Colella.

A guidare lo spettatore tra amori, tradimenti e desideri è nientemeno che Ovidio, catapultato dalla Roma imperiale nella contemporaneità. Il poeta osserva uomini e donne alle prese con un sentimento che, dopo duemila anni, continua a essere imprevedibile e impossibile da controllare.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Dio dell’amore

La regia è di Francesco Lagi, autore anche della sceneggiatura insieme a Enrico Audenino. Il film è prodotto da Cattleya, Bartlebyfilm e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Francesco Colella interpreta Ovidio, narratore e osservatore delle diverse storie sentimentali.

Tra i protagonisti troviamo Isabella Ragonese nel ruolo di Ada, Vinicio Marchioni come Filippo, Chiara Ferrara nel ruolo di Silvia, Anna Bellato come Arianna, Vanessa Scalera nel ruolo di Ester, Enrico Borello come Jacopo, Benedetta Cimatti nei ruolo di Linda e Corrado Fortuna come Pietro.

Dove è stato girato?

Il Dio dell’amore è stato girato interamente a Roma, con riprese durate sette settimane.

La capitale non rappresenta soltanto lo sfondo della vicenda, ma diventa parte integrante del racconto. Le storie attraversano zone molto diverse della città, dal Quartiere Olimpico alla periferia, arrivando fino alla celebre Fontana di Trevi.

Trama del film Il Dio dell’amore

Al centro della storia c’è Ada, giornalista di cronaca nera sposata con Filippo, docente all’Accademia di Belle Arti. Dopo numerosi tentativi di avere un figlio, Ada scopre finalmente di essere incinta.

C’è però un problema enorme: il padre non è Filippo, ma Pietro, un musicista con il quale Ada aveva avuto una relazione in passato.

Filippo, del resto, nasconde a sua volta un segreto. Ha una relazione clandestina con Silvia, una sua giovane studentessa che lavora anche come cameriera.

Silvia attira però l’interesse di Arianna, cardiochirurga sposata con la psicoterapeuta Ester, con la quale ha costruito una famiglia.

Ester non è immune dalle tentazioni: il rapporto professionale con Jacopo, un autista di autobus ancora ossessionato dalla ex Linda, comincia a superare pericolosamente i confini della terapia.

Linda, intanto, ha voltato pagina proprio con Pietro, l’uomo dal quale Ada aspetta un bambino.

Tutti i protagonisti sono quindi collegati e sopra di loro aleggia Ovidio, spettatore privilegiato di un gigantesco e imprevedibile gioco sentimentale.

Spoiler finale: come finisce Il Dio dell’amore?

Nel finale, la rete di relazioni costruita durante il film arriva al punto in cui desideri, tradimenti e sentimenti non possono più essere semplicemente nascosti.

Ada deve confrontarsi con la gravidanza e con ciò che significa per il suo rapporto con Filippo, mentre le altre coppie sono costrette a guardare con maggiore sincerità le proprie relazioni.

Il film, però, evita volutamente di trasformare tutte queste storie in una successione di tradizionali lieti fini. Alcuni rapporti possono continuare, altri devono trasformarsi e altri ancora rimangono sospesi.

È proprio Ovidio a dare un senso complessivo alla vicenda: dopo secoli di poesie, teorie e tentativi di spiegare l’amore, il sentimento continua a sfuggire alle regole.

Il vero finale è quindi corale. I personaggi accettano, ciascuno a modo proprio, che amare significa anche convivere con contraddizioni, errori e desideri impossibili da prevedere.

Cast completo del film Il Dio dell’amore