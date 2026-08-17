Don’t Say Good Luck è un film disponibile su Netflix. La storia mescola commedia, sentimenti e crescita personale, seguendo una protagonista alle prese con un momento decisivo della propria vita, nel quale amore, amicizia e futuro sembrano improvvisamente entrare in conflitto.

Il film racconta soprattutto quella fase in cui le certezze cominciano a vacillare e bisogna scegliere se continuare lungo la strada più sicura oppure rischiare per ottenere ciò che si desidera realmente.

Regia, produzione e protagonisti di Don’t Say Good Luck

Don’t Say Good Luck è diretto da Julia Hart, che firma la sceneggiatura insieme a Jordan Horowitz e Laura Hankin. Protagonista è Sunny Sandler nel ruolo di Sophie Birenbaum, studentessa appassionata di teatro che ottiene il ruolo principale nel musical della scuola proprio mentre scopre che il tumore della madre è tornato. Melanie Lynskey interpreta Elizabeth, sua madre, mentre Max Greenfield è il padre Ted. Nel cast spiccano inoltre Jack Champion, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth e Steve Buscemi.

Dove è stato girato?

Le location di Don’t Say Good Luck accompagnano il percorso personale della protagonista e assumono un ruolo importante soprattutto nei momenti in cui la ragazza deve decidere quale direzione dare alla propria vita.

Gli ambienti quotidiani e quelli legati alle sue aspirazioni sottolineano il contrasto tra ciò che conosce e il futuro ancora incerto che la attende.

Trama del film Don’t Say Good Luck

La protagonista di Don’t Say Good Luck arriva a un momento della propria vita nel quale non può più rimandare alcune decisioni.

Da una parte ci sono le persone che ama e una quotidianità che le offre sicurezza. Dall’altra c’è la possibilità di inseguire le proprie ambizioni, accettando però tutte le incognite che ne derivano.

A rendere tutto più complicato intervengono i sentimenti.

Un rapporto importante comincia infatti a cambiare proprio mentre la protagonista sta cercando di capire cosa desideri veramente. Le incomprensioni aumentano e ciò che inizialmente sembrava semplice diventa una scelta tra amore, amicizia e realizzazione personale.

La ragazza deve così imparare che crescere significa anche accettare di non poter controllare tutto e che alcune opportunità richiedono inevitabilmente il coraggio di rischiare.

Spoiler finale: come finisce Don’t Say Good Luck?

Nel finale tutte le questioni rimaste irrisolte arrivano al confronto decisivo.

La protagonista comprende che continuare a prendere decisioni esclusivamente per paura di perdere le persone che ama significherebbe rinunciare a una parte fondamentale di se stessa.

Sceglie quindi di affrontare il proprio futuro con maggiore consapevolezza, senza permettere alle aspettative altrui di determinare ciò che deve diventare.

Anche il rapporto sentimentale centrale trova una nuova dimensione: invece di promettersi che nulla cambierà, i protagonisti accettano che volersi bene significa anche permettere all’altra persona di seguire la propria strada.

Il significato del titolo emerge proprio nell’epilogo. Non serve semplicemente augurarsi “buona fortuna”: bisogna trovare il coraggio di compiere personalmente le scelte capaci di cambiare la propria vita.

Don’t Say Good Luck – cast completo

Qui il cast è molto ricco e il cuore della storia è il rapporto tra Sophie e sua madre Elizabeth, mentre la ragazza cerca di portare avanti il ruolo da protagonista nel musical scolastico mentre la famiglia affronta la malattia della donna.