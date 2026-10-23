Fading Grandeur è una serie tv spagnola del 2026, di genere commedia drammatica e satira sociale, in arrivo su Netflix il 23 ottobre 2026. Il titolo originale è Grande de España. La prima stagione comprende 6 episodi ed è creata da Álvaro Fernández-Armero e Juan Cavestany. I protagonisti sono Antonio de la Torre e Alexandra Jiménez.

Al centro della vicenda c’è un marchese che conserva il prestigio del nome, ma non le risorse necessarie per mantenere il proprio stile di vita. La vendita del palazzo di famiglia sembra offrirgli una soluzione. L’arrivo di una compratrice ricchissima apre invece una trattativa nella quale entrambi hanno interesse a controllare ciò che l’altro può scoprire.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Fading Grandeur

La serie è prodotta da Cuidado con el perro, società fondata da Álvaro Fernández-Armero, Juan Cavestany e Alicia Yubero. I due autori firmano anche sceneggiatura e regia e partecipano alla produzione esecutiva insieme a Yubero. Il progetto prosegue una collaborazione già sviluppata nelle serie Vergüenza e Sentimos las molestias.

Antonio de la Torre interpreta Don Leandro, un aristocratico alle prese con il dissesto economico. Alexandra Jiménez è Sofía Carrington, la donna che si propone di acquistare la proprietà. Il contrasto fra i due permette di osservare il potere del denaro e quello del riconoscimento sociale: possono sostenersi a vicenda, ma nessuno dei due è sufficiente a rendere credibile una persona.

La scelta della commedia drammatica consente di affiancare l’imbarazzo alle conseguenze delle decisioni. Un negoziato immobiliare diventa anche una rappresentazione di sé, nella quale linguaggio, abitudini e familiarità con certi ambienti possono essere usati per conquistare fiducia. La domanda su chi possieda davvero il potere resta così legata alla capacità di mantenere le apparenze.

Dove è girata Fading Grandeur

La serie è ambientata e girata a Madrid. Fra i luoghi utilizzati per le riprese figura la stazione della metropolitana Núñez de Balboa, dove sono state realizzate sequenze nel corso della lavorazione. Il contesto madrileno permette di accostare il mondo dei palazzi aristocratici alla mobilità e alla quotidianità della città contemporanea.

Il palazzo familiare di Leandro è il centro della vicenda: rappresenta contemporaneamente un’eredità, una spesa non più sostenibile e un oggetto da vendere. Il suo valore economico non coincide con quello affettivo e simbolico attribuito dal proprietario. La geografia urbana della serie rende quindi concreta la distanza fra il rango esibito e le condizioni materiali nelle quali i personaggi devono muoversi.

Trama di Fading Grandeur

Don Leandro vive cercando di conservare il ruolo che considera naturale per la propria famiglia. È un marchese in rovina, ma continua a desiderare un ulteriore riconoscimento: essere nominato Grande di Spagna. L’aspirazione al prestigio procede in direzione opposta ai conti, sempre più difficili da sostenere.

La proprietà di famiglia assorbe risorse che Leandro non possiede più. Venderla diventa la via d’uscita dal dissesto, anche se significa mettere sul mercato una parte essenziale della propria identità. Il marchese deve convincere gli altri del valore del palazzo mentre cerca di non mostrare quanto abbia bisogno di concludere l’affare.

L’occasione arriva con Sofía Carrington. La donna si presenta come un’imprenditrice molto facoltosa e manifesta interesse per l’acquisto. Per Leandro è la compratrice ideale: non sembra limitarsi a valutare un edificio, ma appare capace di riconoscere il mondo e il prestigio che lo circondano.

La trattativa si intreccia alla seduzione. Il rapporto personale diventa un altro strumento del negoziato e rende meno chiaro dove finisca l’interesse economico. Con il procedere degli incontri emergono però incongruenze: l’identità esibita da entrambi non coincide completamente con la loro situazione reale.

Fading Grandeur: anticipazioni sulla doppia identità dei protagonisti

La commedia si sviluppa sull’incontro fra due persone che hanno bisogno di risultare diverse da ciò che sono. Leandro vuole conservare l’immagine di un’aristocrazia ancora solida; Sofía alimenta la percezione di una ricchezza capace di risolvere ogni problema. Il loro scambio espone progressivamente la fragilità di entrambe le costruzioni.

Il tema della serie è il rapporto fra valore personale e posizione sociale. La vendita non è soltanto una questione di prezzo: obbliga i protagonisti a negoziare anche il modo nel quale desiderano essere riconosciuti. La satira nasce da questo scarto, dalle energie investite per difendere un’immagine e dal rischio che un dettaglio ordinario possa renderla improvvisamente insostenibile.

Cast di Fading Grandeur