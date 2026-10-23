I sogni del Cabrini-Green è un film statunitense del 2023, di genere drammatico e formazione, proposto da Tv2000. Scritto e diretto da Minhal Baig, ha come titolo originale We Grown Now e dura circa 93 minuti. I protagonisti sono Blake Cameron James e Gian Knight Ramirez, interpreti di due bambini che crescono nel complesso di edilizia popolare Cabrini-Green di Chicago.

La vicenda è ambientata nel 1992 e racconta un’amicizia attraverso giochi, giornate di scuola e momenti familiari. Il quartiere è esposto a povertà e violenza, ma per Malik ed Eric rappresenta anche il luogo degli affetti e delle scoperte. La regista mantiene insieme queste dimensioni, evitando di ridurre la loro casa alla reputazione che possiede all’esterno.

Regia, produzione e protagonisti del film I sogni del Cabrini-Green

La produzione è di Participant e Symbolic Exchange, con Minhal Baig e Joe Pirro come produttori. Fra i produttori esecutivi figurano Jeff Skoll, Anikah McLaren, James Schamus, Carrie Holt de Lama e Jurnee Smollett. La fotografia è firmata da Pat Scola, il montaggio da Stephanie Filo e le musiche da Jay Wadley. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival del 2023.

Blake Cameron James interpreta Malik, mentre Gian Knight Ramirez è Eric. Jurnee Smollett interpreta Dolores, madre di Malik, e S. Epatha Merkerson è Anita, sua nonna. Lil Rel Howery interpreta Jason, padre di Eric. Le figure adulte cercano di proteggere i bambini senza poter eliminare le difficoltà economiche e sociali che raggiungono le loro case.

Dove è girato I sogni del Cabrini-Green

Il film è stato girato a Chicago, in Illinois. Fra i luoghi riconoscibili della vicenda figura l’Art Institute of Chicago, raggiunto dai due amici durante una giornata trascorsa lontano dalla scuola. Il museo apre uno spazio di immaginazione che contrasta con la routine del complesso residenziale.

L’ambientazione principale è il Cabrini-Green dei primi anni Novanta. La ricostruzione riguarda un quartiere profondamente trasformato dalle demolizioni successive: gli edifici della storia non devono quindi essere confusi con un complesso rimasto intatto al momento delle riprese. Il film usa Chicago e il lavoro scenografico per restituire la memoria di un ambiente abitato, fatto di corridoi, appartamenti e luoghi condivisi.

La prospettiva infantile cambia anche la percezione degli spazi. Un materasso abbandonato diventa uno strumento per giocare, una finestra permette di immaginare altre destinazioni e un percorso in città assume il valore di un’avventura. Il paesaggio non viene osservato soltanto come un limite: contiene possibilità che i protagonisti cercano continuamente di riconoscere.

Trama di I sogni del Cabrini-Green

Malik ed Eric frequentano la stessa scuola e trascorrono insieme gran parte del tempo libero. Sono diversi nel carattere, ma condividono una confidenza che rende naturale immaginare il futuro l’uno accanto all’altro. Le loro giornate comprendono scherzi, salti sui materassi e piccole trasgressioni che permettono di allargare i confini della vita quotidiana.

Malik vive con la madre Dolores, la nonna Anita e la sorellina. Eric abita con il padre Jason e la sorella Amber. Gli adulti affrontano responsabilità e preoccupazioni che i bambini comprendono soltanto in parte. L’affetto domestico offre protezione, ma non basta a tenere fuori dalla porta ciò che accade nel quartiere.

La morte del piccolo Dantrell Davis, ucciso mentre si recava a scuola, scuote la comunità. L’evento modifica l’atmosfera del Cabrini-Green e rende più visibili sorveglianza, paura e interventi della polizia. Il film osserva le conseguenze sui residenti, comprese le famiglie che cercano soltanto di continuare a vivere.

Per Dolores arriva un’opportunità di lavoro a Peoria. Accettarla significa offrire prospettive migliori ai figli, ma anche lasciare Chicago. Anita, che conosce il peso degli spostamenti compiuti per costruire una vita diversa, la incoraggia a prendere seriamente in considerazione il cambiamento.

Malik deve affrontare il significato della partenza e il modo di comunicarla a Eric. L’amico si sente escluso da una decisione che modifica anche la sua esistenza. Il dolore emerge come rabbia, perché immaginare un futuro senza la presenza quotidiana dell’altro è più difficile che riconoscere i problemi del quartiere.

Come finisce I sogni del Cabrini-Green: il finale spiegato

Dolores decide di trasferire la famiglia a Peoria. Il finale porta quindi Malik ed Eric ad affrontare la separazione. Dopo il risentimento, i due recuperano il valore del rapporto: Eric partecipa a un momento di preghiera con la famiglia dell’amico, dando forma a un saluto che contiene affetto e paura della perdita.

La conclusione resta concentrata sul loro addio al Cabrini-Green, senza un salto in avanti che racconti le rispettive vite adulte. Malik può partire senza considerare privo di valore il luogo dal quale proviene; Eric riceve dall’amicizia l’idea che le proprie possibilità non siano definite soltanto dall’indirizzo di casa. Il legame cambia forma, ma ciò che hanno costruito insieme non viene cancellato dalla distanza.

Cast di I sogni del Cabrini-Green