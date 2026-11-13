Un weekend artificiale è il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, in uscita oggi nelle sale cinematografiche. Il regista toscano ha scelto un tema di grande attualità, cercando di addolcirlo con il suo solito tocco sentimentale. Per questo nuovo progetto, Pieraccioni ha scelto un cast corale composto da vecchi amici, come Tosca D’Aquino, Massimo Ceccherini e Paolo Hendel. La co-protagonista Giulia Vecchio ruba la scena nel ruolo dell’umanoide intorno al quale ruota la trama.

Un weekend artificiale, Leonardo Pieraccioni: “Film nato ascoltando i tanti discorsi sull’IA”

Pieraccioni fa il suo esordio sul grande schermo con I laureati, film campione d’incassi nel 1995. In seguito scrive, dirige e interpreta Il ciclone nel 1996, film che diventa il suo più grande successo, con un trionfo al botteghino da 70 miliardi di lire. Intervistato all’anteprima stampa del suo film dalla nostra redazione, ha parlato così di Un weekend artificiale: “L’idea di questo film è nata ascoltando i tanti discorsi riguardo all’intelligenza artificiale. Fino a quando ci sarà l’imperfezione dell’uomo, sarà l’intelligenza artificiale a invidiarci. I nostri dubbi, le paure, uno scivolamento, un batticuore, tutte cose che l’intelligenza artificiale non può avere ” – ha detto l’attore toscano – . “Adesso c’è chi suppone che l’intelligenza artificiale stia maturando anche dei sentimenti, ma non conoscerà mai la goduria di mangiare un panino con il lampredotto o di gustarsi un torrone”.

Cast e trama del film

Per il suo nuovo progetto cinematografico, Leonardo Pieraccioni ha scelto un cast di nomi celebri del cinema italiano. Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini,Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti, Marta Zoboli e con la partecipazione di Giorgio Panariello. In un Weekend artificiale, Leonardo, parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento mai realizzato prima: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Un incasinato weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena, prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt. Ed è proprio un errore in fase di creazione dell’umanoide che indirizzerà il film. Pieraccioni e Giulia Vecchio si renderanno protagonisti di un viaggio speciale, nel quale un umano cerca di spiegare i sentimenti, le imperfezioni, i pregi e i difetti a un umanoide.

Dove è stato girato Un weekend artificiale

Eccezionalmente, Leonardo Pieraccioni non ha scelto la sua Toscana per le riprese di Un weekend artificiale. Il film è stato girato a Roma e nella suggestiva cornice dei Castelli Romani, con una villa che rappresenta il cuore della storia.