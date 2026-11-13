È stato un Live ad alta tensione il quarto di X Factor 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nella diretta dello show proposta da Sky Uno il 12 novembre.

X Factor 2026 quarto Live, la manche Giostra

La conduttrice Giorgia, dopo aver accolto i giudici Jake La Furia, Irama, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, ha dato il via al format con la manche Giostra. In essa i concorrenti si sono esibiti per circa un minuto a testa, riproponendo brani già eseguiti nel loro percorso nel talent.

La prima a cantare è Camilla con Where is my husband di Raye, seguita da Manu con Incoscienti giovani di Achille Lauro, Patrizia con Bang Bang di Ariana Grande, Jesse J e Nicki Minaj e da Alìa con Maybe di Sienna Spiro. A concludere la serie di performance hanno presenziato Le Distanze con Space Monkey dei Placebo, Alex Fontana con Last Nite dei The Strokes, Teo Bok con La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani e i Mad-Dog con Club Foot dei Kasabian.

Dopo la partecipazione dell’ospite Charlotte Cardin, che ha eseguito Memories, il pubblico ha scelto gli artisti preferiti della manche. Essi sono Patrizia, Mad-Dog, Giacomo Calò, Alex Fontana e Teo Bok.

La seconda manche

La seconda manche, nel quarto Live di X Factor 2026, si è aperta con Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake intonata da Teo Bok. Una performance, la sua, premiata dal pubblico con una standing ovation. Alìa, invece, ha proposto La rondine di Mango, che non ha convinto particolarmente Gabbani. Quest’ultimo ha messo in evidenza qualche dubbio sul percorso anche dei Mad-Dog, che hanno portato un bel mush up di Elenore di The Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi.

Nessun dubbio su Patrizia. Quest’ultima ha conquistato tutti, ricevendo anche una standing ovation, dopo aver cantato And I’m Telling You I’m Not Going nella versione di Jennifer Hudson. Qualche perplessità è stata espressa su Manu: la sua Va bene, va bene così di Vasco Rossi, secondo Gabbani, era priva della giusta emotività. Solo complimenti per Le Distanze, sul palco con Welcome to My Black Parade dei My Chemical Romance, Camilla con Io che non vivo senza te di Pino Donaggio e gli Scraffs con American Idiot dei Green Day.

La manche si è conclusa con Giacomo Calò, sul palco con All of me di John Legend, e Alex Fontana, autore della cover di Maggie M’Gill dei The Doors.

X Factor 2026 quarto Live, gli eliminati

Al termine di tutte le performance, nel quarto Live di X Factor 2026 è arrivato il momento dei verdetti. I due concorrenti meno votati, e dunque eliminati definitivamente, sono gli Scraffs e Manu. Al ballottaggio eliminatorio, invece, sono finiti Le Distanze ed Alìa. Il quartetto dei giudici si è diviso: Irama e Iezzi hanno eliminato Alìa, mentre La Furia e Gabbani hanno manifestato la volontà di eliminare Le Distanze.

Come previsto dal regolamento, Giorgia ha introdotto il Tilt. La conduttrice, in particolare, ha aperto un televoto flash per stabilire il nome dell’eliminato. Il pubblico a casa, pochi minuti dopo, ha deciso di estromettere dalla gara Alìa.