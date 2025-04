Il film Il mondo che verrà film, è un dramma sentimentale, in onda su Rai Movie, ambientato nel XIX secolo. Il film del 2020, di genere drammatico e sentimentale, ha una durata di 98 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti.

Regia e produzione del film Il mondo che verrà?

La regia del film è affidata a Mona Fastvold, che porta sullo schermo una storia intensa e ricca di emozioni.

Il film è stato prodotto da Killer Films, in collaborazione con Sea Change Media e M.Y.R.A. Entertainment, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione ampia.

Dove si sono svolte le riprese?

Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti, con location che includono:

Contea di Schoharie, New York , per le ambientazioni rurali e storiche

, per le ambientazioni rurali e storiche Syracuse, New York, per le scene legate agli spostamenti dei protagonisti

Trama del film Il mondo che verrà

Nel 1856, Abigail e suo marito Dyer conducono una vita semplice in una fattoria isolata nella Contea di Schoharie, New York. Sebbene la quotidianità sia scandita dal lavoro e dai doveri domestici, Abigail avverte una profonda solitudine e un senso di vuoto che il suo matrimonio non riesce a colmare.

Tutto cambia quando nella proprietà vicina si trasferisce Tallie, una giovane donna affascinante e indipendente, insieme al marito Finney, uomo autoritario e distante. Sin dal primo incontro, tra Abigail e Tallie nasce un’intesa speciale, fatta di sguardi complici e momenti di rara leggerezza, che presto si trasforma in un sentimento travolgente.

Attraverso conversazioni rubate e passeggiate nei campi, le due donne scoprono un legame che va oltre la semplice amicizia. Abigail, che ha sempre soffocato le proprie emozioni, si sente finalmente libera di essere se stessa, mentre Tallie trova rifugio dalla rigidità imposta dal marito. Tuttavia, la loro felicità è destinata a scontrarsi con le regole imposte dalla società e con la gelosia di Finney, che decide di allontanarsi portando Tallie con sé.

Spoiler finale

Abigail, devastata dall’assenza dell’amica, continua a scrivere nel suo diario, immortalando i momenti vissuti insieme e la speranza di un futuro diverso. Ma quando scopre una traccia inquietante del passato di Tallie, teme il peggio e si trova costretta ad affrontare una dolorosa realtà.

Il mondo che verrà è una storia intensa e poetica, che esplora il desiderio, la libertà e il peso delle convenzioni sociali. Con una narrazione emozionale e viscerale, il film cattura la bellezza di un amore impossibile e la struggente malinconia di ciò che poteva essere.

Il mondo che verrà: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Il mondo che verrà con i rispettivi personaggi: