La notizia della morte di Papa Francesco ha stravolto la programmazione tv delle principali emittenti televisive italiane. Una delle principali modifiche è l’annullamento della terza puntata di The Couple, il cui futuro potrebbe essere sempre più incerto.

The Couple futuro, la terza puntata e gli ascolti

La terza puntata di The Couple era, in origine, prevista per lunedì 21 aprile, nella prima serata di Canale 5.

Secondo le indiscrezioni non confermate degli scorsi giorni, l’appuntamento odierno del reality sarebbe potuto essere decisivo per le sorti del format, una delle principali novità dei palinsesti primaverili della rete ammiraglia Mediaset.

L’esordio del 7 aprile scorso aveva ottenuto ascolti in linea con quelli del Grande Fratello, show in onda da settembre a marzo. La puntata, infatti, aveva intrattenuto 2,2 milioni di telespettatori, con il 18,55% di share. La seconda puntata, visibile sette giorni fa, aveva segnato un calo notevole, scendendo a 1,5 milioni di italiani interessati, con appena il 13%. Secondo le voci circolate di recente, i risultati Auditel della terza puntata avrebbero potuto determinare il futuro del programma.

The Couple futuro, l’ipotesi di chiusura anticipata

La notizia della morte di Papa Francesco, tuttavia, ha spinto Mediaset (ragionevolmente) a spegnere l’intrattenimento del Biscione. A questo punto, è incerto il futuro che attende The Couple, il 21 aprile sostituito dalla produzione Francesco Il Papa della gente.

Secondo le voci circolate online nei giorni passati, in caso di ennesimo crollo negli ascolti il reality sarebbe potuto andare incontro ad una chiusura anticipata. In particolare, la data indicata come quella adatta per una presunta finale era quella di lunedì 5 maggio, chiudendo tre settimane prima del previsto.

Qualora tali voci venissero effettivamente confermate, la rete ammiraglia del Biscione potrebbe anticipare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, trasmissione quest’anno guidata da Veronica Gentili con Simona Ventura probabile opinionista.

Interrotta la diretta su Mediaset Extra

In seguito al decesso del Santo Padre, il Biscione ha deciso di cancellare non solo la puntata in prima serata di The Couple, ma anche la diretta dalla Casa. Come è noto, infatti, i telespettatori possono seguire le gesta dei concorrenti in live 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Poco tempo dopo la diffusione della notizia della morte del Pontefice, però, la diretta è stata sospesa e, al suo posto, è andata in onda lo speciale del TG5 guidato da Cesara Buonamici. Non è chiaro, al momento, quando riprenderà la diretta, né se i partecipanti attualmente in gara siano stati informati o meno del decesso di Papa Francesco.