Il film Bullet Train Explosion, in onda su Netflix, è un thriller d’azione che mescola suspense e adrenalina in una corsa contro il tempo. Il film del 2025, di genere azione e thriller, ha una durata di 134 minuti ed è prodotto in Giappone.

Regia e produzione del film Bullet Train Explosion

La regia di Bullet Train Explosion è affidata a Shinji Higuchi, noto per il suo lavoro in Shin Godzilla e Shin Ultraman.

Il film è prodotto da Episcope, in collaborazione con Netflix e East Japan Railway Company, che ha fornito veri treni Shinkansen per le riprese.

Protagonisti del film sono Kazuya Takaichi e Keiji Fujii, interpretati rispettivamente da Tsuyoshi Kusanagi e Kanata Hosoda. Nel cast troviamo anche Non nel ruolo di Chika Matsumoto.

Dove è stato girato?

Le riprese di Bullet Train Explosion si sono svolte in Giappone, sfruttando autentiche infrastrutture ferroviarie per garantire realismo e tensione.

Gran parte delle scene sono state girate a bordo di veri Shinkansen, grazie alla collaborazione con la East Japan Railway Company, che ha permesso l’uso di treni ad alta velocità e stazioni ferroviarie. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva, il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Shinkansen Daibakuha.

Trama del film Bullet Train Explosion

Sul lussuoso Tohoku Shinkansen Hayabusa No. 60, sfrecciante verso la metropoli di Tokyo, un messaggio inquietante irrompe nel centro di controllo ferroviario. Una voce minaccia: una bomba è stata piazzata a bordo e detonarà se la velocità del treno scenderà sotto i 100 km/h. L’esosa richiesta per la salvezza dei passeggeri ammonta a 100 miliardi di yen.

Il capotreno Kazuya Takaichi, uomo di provata esperienza, si trova a fronteggiare l’incubo ad alta velocità. Al suo fianco, il giovane e determinato Keiji Fujii e la risoluta macchinista Chika Matsumoto cercano disperatamente una soluzione tecnica per eludere la mortale trappola.

Nei vagoni, un microcosmo di vite si ritrova improvvisamente sospeso a un filo. La pragmatica rappresentante governativa Yuko Kagami analizza le implicazioni della crisi, mentre l’ambizioso youtuber Mitsuru Todoroki intuisce la portata drammatica dell’evento. La giovane studentessa Yuzuki Onodera, con i suoi sogni ancora da realizzare, stringe a sé la speranza.

L’angoscia serpeggia tra i passeggeri, intrappolati in una corsa disperata contro il tempo. Ogni frenata, ogni rallentamento percepito, acuisce la paura di un’imminente deflagrazione. L’equipaggio lotta contro l’orologio, consapevole che ogni secondo perduto avvicina l’epilogo tragico.

Spoiler Finale

Nonostante l’ingegno e il coraggio profusi, un ostacolo imprevisto sulla linea ferrata costringe il treno a una brusca decelerazione. Il meccanismo letale si innesca. L’esplosione scuote il paesaggio, inghiottendo nella distruzione il Hayabusa No. 60 e segnando in modo irrevocabile il destino di tutti coloro che si trovavano a bordo. La corsa si conclude in un tragico epilogo.

Bullet Train Explosion: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Bullet Train Explosion con i rispettivi personaggi: