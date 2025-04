Dopo alcune ore di silenzio ed incertezze, sono finalmente arrivate delle notizie ufficiali in merito alla terza puntata di The Couple. Il reality di Ilary Blasi, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe a rischio chiusura anticipata, tornerà, rigorosamente in prima serata su Canale 5, il prossimo 28 aprile.

The Couple terza puntata, il format in pausa per due settimane

Le tante discussioni inerenti il futuro di The Couple sono iniziate subito dopo la seconda puntata, a causa dei pessimi ascolti ottenuti dal reality. L’appuntamento del 14 aprile ha convinto poco più di un milione e mezzo di telespettatori, con una share del 13%. Un dato decisamente più basso rispetto a quello del debutto, che secondo voci circolate online avrebbe messo in discussione la durata dello show.

A decidere le sorti del format, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero stati gli ascolti della terza puntata, inizialmente prevista il 21 aprile. Qualche ora prima della messa in onda, però, le televisioni di tutto il mondo hanno modificato i loro palinsesti per parlare della morte di Papa Francesco. Fra le variazioni c’è stata la cancellazione di The Couple. Dopo alcuni giorni di grande incertezza, Mediaset ha ufficializzato che la puntata saltata sarà recuperata direttamente il prossimo 28 aprile. Per lo show, dunque, si tratta di uno stop (per cause di forza maggiore) di due settimane.

La diretta su Mediaset Extra

Contestualmente all’annuncio della riprogrammazione della terza puntata, si è risolto anche il piccolo giallo televisivo che da qualche tempo riguardava la diretta dalla casa su Mediaset Extra. Il 21 aprile, dopo la notizia del decesso del Pontefice, il Biscione ha deciso di sospendere il live del reality. Al suo posto sono andati in onda prima la diretta del TG5, poi vari film religiosi.

Per ora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale, fatto che potrebbe aver alimentato ulteriormente le speculazioni sul futuro del reality. Tutte le indiscrezioni, da qualche ora a questa parte, sono rientrate, in quanti i telespettatori hanno potuto seguire nuovamente le gesta dei concorrenti, che sono rimasti per oltre ventiquattro ore in casa, senza essere visti dal pubblico.

The Couple terza puntata, i concorrenti informati del decesso del Santo Padre

Con la riaccensione della diretta su Mediaset Extra, il pubblico a casa ha appurato che i protagonisti di The Couple sono stati informati della morte del Santo Padre. Benedicta Boccoli, dialogando con i colleghi inquilini, ha ricordato con commozione Papa Francesco, accostandolo a Papa Giovanni Paolo II. Antonino Spinalbese, invece, ha ricordato alcuni momenti popolari del pontificato di Francesco, per poi lanciarsi in previsioni su un possibile sostituto.