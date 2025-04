Il film Body Cam, in onda su Sky Cinema Uno, è un thriller poliziesco con elementi horror che esplora il lato oscuro della giustizia e della vendetta. Il film del 2020, di genere Poliziesco, Horror e Drammatico, ha una durata di 96 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti.

Regia e produzione del film Body Cam

La regia di Body Cam è affidata a Malik Vitthal, che porta sullo schermo una storia intensa e ricca di suspense.

Il film è prodotto da Ace Entertainment, in collaborazione con Paramount Players e BET Films, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Renee Lomito-Smith e Danny Holledge, interpretati rispettivamente da Mary J. Blige e Nat Wolff. Nel cast troviamo anche David Zayas nel ruolo del Sergente Kesper.

Dove è stato girato?

Le riprese di Body Cam si sono svolte negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane per ricreare l’atmosfera cupa e inquietante della storia.

Gran parte delle scene sono state girate in Louisiana, con location che enfatizzano il senso di tensione e mistero vissuto dai protagonisti. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva, il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Body Cam.

Trama del film Body Cam

In una città scossa da forti tensioni sociali in seguito all’assoluzione di un poliziotto per l’uccisione di un uomo di colore, il clima si fa ancora più incandescente con il brutale assassinio dell’agente Kevin Ganning (Ian Casselberry) durante un controllo stradale.

L’agente Renee Lomito-Smith (Mary J. Blige), da poco rientrata in servizio dopo una sospensione, si ritrova immediatamente coinvolta nelle indagini sull’omicidio di Ganning. Insieme al suo giovane e determinato collega Danny Holledge (Nat Wolff), Renee inizia a ricostruire gli eventi. Presto, i due agenti scoprono che il video registrato dalla body cam di Kevin rivela dettagli sconcertanti sulla dinamica dell’omicidio, ma la registrazione scompare misteriosamente, alimentando i loro sospetti.

Le indagini conducono Renee e Danny a Taneesha Branz (Anika Noni Rose), un’infermiera segnata dalla tragica perdita del figlio, vittima di una sparatoria rimasta irrisolta. Seguendo questa pista, Renee intuisce che la morte di Kevin Ganning potrebbe non essere un evento isolato. Una forza oscura e inesplicabile sembra agire nell’ombra, punendo coloro che hanno contribuito a insabbiare la verità sulla morte del figlio di Taneesha.

Spoiler finale

Man mano che si addentra nel mistero, Renee è costretta a confrontarsi con una realtà inquietante: la giustizia, in questo caso, potrebbe non seguire i sentieri battuti dagli uomini, ma essere guidata da un’entità sovrannaturale implacabile, decisa a ottenere vendetta.

Body Cam: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Body Cam con i rispettivi personaggi: