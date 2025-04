Il film Eileen, in onda su Sky Cinema Uno, è un thriller psicologico che esplora il lato oscuro della mente umana e le dinamiche di potere. Il film del 2023, di genere drammatico, giallo, sentimentale e thriller, ha una durata di 98 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud.

Regia e produzione del film Eileen

La regia di Eileen è affidata a William Oldroyd, che porta sullo schermo un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh.

Il film è prodotto da Fifth Season, in collaborazione con Film4, Likely Story, Lost Winds Entertainment e Omniscient Productions, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Eileen Dunlop e Rebecca, interpretati rispettivamente da Thomasin McKenzie e Anne Hathaway. Nel cast troviamo anche Shea Whigham nel ruolo di Jim Dunlop.

Dove è stato girato?

Le riprese di Eileen si sono svolte negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni invernali per ricreare l’atmosfera cupa e claustrofobica della storia.

Gran parte delle scene sono state girate in Massachusetts, con location che enfatizzano il senso di isolamento e tensione psicologica vissuto dai protagonisti. Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Eileen

Negli anni ’60, in una gelida cittadina del Massachusetts, Eileen Dunlop, interpretata da Thomasin McKenzie, lavora come segretaria in un istituto di correzione per adolescenti. Evitata dai colleghi e oppressa da un padre vedovo e alcolizzato, Jim, interpretato da Shea Whigham, Eileen vive una vita monotona e soffocante, fantasticando su una fuga che sembra impossibile.

L’arrivo della nuova psicologa Rebecca, interpretata da Anne Hathaway, cambia tutto. Affascinante e sicura di sé, Rebecca conquista immediatamente Eileen con la sua intelligenza e il suo carisma. Tra le due nasce un legame ambiguo, fatto di seduzione e manipolazione, che porta Eileen a esplorare lati di sé che non aveva mai considerato.

Spoiler finale

Quando Rebecca coinvolge Eileen in un crimine scioccante, la giovane si trova di fronte a una scelta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Eileen è un thriller psicologico che esplora il desiderio, la solitudine e la pericolosa attrazione verso l’ignoto.

Eileen: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Eileen con i rispettivi personaggi: