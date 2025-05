Hey Joe, in onda su Sky Cinema Uno, diretto da Claudio Giovannesi, è un film drammatico del 2024 che esplora temi di famiglia, identità e riconciliazione. Con una durata di 117 minuti, il film è un viaggio emotivo che intreccia passato e presente, ambientato tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Regia e produzione del film Hey Joe

La regia di Hey Joe è affidata a Claudio Giovannesi, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Maurizio Braucci.

Il film è prodotto da Palomar, Rai Cinema e Vision Distribution, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e della Film Commission Regione Campania. La distribuzione è curata da Vision Distribution.

Protagonisti del film sono Dean Barry e Enzo, interpretati rispettivamente da James Franco e Francesco Di Napoli. Nel cast troviamo anche Giulia Ercolini nel ruolo di Bambi/Angela.

Dove è stato girato?

Le riprese di Hey Joe si sono svolte in diverse location italiane, tra cui Pizzo e Villaggio Mancuso in Sila in Calabria, oltre a Taranto in Puglia e Napoli in Campania, per catturare l’essenza dei luoghi che fanno da sfondo alla storia.

Trama del film Hey Joe

New Jersey, 1971. Dean Barry, un veterano americano segnato dalla Seconda Guerra Mondiale, riceve una notizia che riapre ferite sopite: la donna che aveva lasciato incinta a Napoli molti anni prima è scomparsa. Nonostante il peso di un abbandono che dura da un quarto di secolo, Dean sente l’impellente bisogno di affrontare il passato e intraprende un viaggio verso l’Italia con la speranza di conoscere suo figlio.

Convinto, forse ingenuamente, che il legame di sangue possa trascendere il tempo e la distanza, Dean immagina una riconciliazione, un modo per recuperare gli anni perduti. Ma la realtà che lo attende a Napoli è ben più complessa. Suo figlio non è più un bambino; è un uomo fatto e finito, cresciuto in un contesto difficile, dove le regole sono dettate dalla malavita locale. La sua vita è intrecciata con dinamiche oscure e la figura di un padre sconosciuto, riapparso dopo così tanto tempo, non suscita in lui alcun entusiasmo, anzi, genera diffidenza e risentimento.

Spoiler finale

Il tentativo di Dean di inserirsi in una vita già definita, di colmare un vuoto affettivo così profondo, si scontra con la dura realtà di un figlio che non lo aspetta e di un passato che ha lasciato cicatrici profonde. Il viaggio in Italia si trasforma così in un percorso accidentato, costellato di silenzi, incomprensioni e la difficile presa di coscienza che venticinque anni di assenza non si possono cancellare con un semplice arrivederci. La speranza di una famiglia ritrovata si scontra con il muro di una vita costruita senza di lui.

Hey Joe: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Hey Joe con i rispettivi personaggi: