Perry Mason Morte a tempo di rock, diretto da Ron Satlof, è un film per la televisione del 1990, in onda su Top Crime, che combina elementi di giallo, poliziesco e giudiziario. Il titolo originale è Perry Mason: The Case of the Silenced Singer, e il film ha una durata di 100 minuti.

Regia e produzione del film Perry Mason Morte a tempo di rock

La regia è affidata a Ron Satlof, mentre la sceneggiatura è scritta da Anne Collins, basata sui personaggi creati da Erle Stanley Gardner.

Il film è prodotto da The Fred Silverman Company, Dean Hargrove Productions e Viacom Productions, con una distribuzione televisiva curata da NBC negli Stati Uniti.

Protagonisti del film sono Perry Mason e Della Street, interpretati rispettivamente da Raymond Burr e Barbara Hale. Nel cast troviamo anche William R. Moses nel ruolo di Ken Malansky.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, con location che ricreano l’atmosfera di un mondo musicale intriso di mistero e intrighi.

Trama del film Perry Mason Morte a tempo di rock

La storia si concentra su Terri Knight, una cantante di fama mondiale, nel momento in cui si prepara per il suo tour internazionale con un debutto a Denver. Terri è sposata con Jack Barnett, suo manager e un tempo allievo di Perry Mason. Durante le prove, un improvviso turbamento la spinge a tornare precipitosamente a casa, dove avviene una furiosa lite con il marito.

Poco dopo, mentre Jack si reca in farmacia per acquistare uno spray lenitivo per la gola, un individuo non identificato irrompe nella loro abitazione e assassina brutalmente Terri. I sospetti si concentrano immediatamente sul marito, che viene prontamente arrestato con l’accusa di omicidio.

Spoiler finale

Determinato a dimostrare l’innocenza del suo ex allievo, Perry Mason entra in scena per difendere Jack. Con il prezioso supporto della sua fedele segretaria, Della Street, e dell’investigatore privato Ken Malansky, Perry intraprende un’indagine serrata. Man mano che scavano più a fondo nel caso, i tre scoprono una rete di segreti e motivazioni nascoste, portando alla luce una verità sorprendente che sconvolge completamente le prime impressioni e ribalta le accuse iniziali.

Perry Mason Morte a tempo di rock: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Perry Mason Morte a tempo di rock con i rispettivi personaggi: