Cake, diretto da Daniel Barnz, è un film drammatico del 2014 che affronta con intensità temi come il lutto, la depressione e la dipendenza. Interpretato da una sorprendente Jennifer Aniston in un ruolo lontano dalle sue commedie abituali, il film è in onda su Iris e ha una durata di 92 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Cake

Daniel Barnz dirige il film. Inoltre, ha scritto la sceneggiatura con Patrick Tobin. La produzione, invece, è di Cinelou Films, Echo Films e altre società. Warner Bros., infine, distribuisce il film in Italia.

I protagonisti principali, quindi, sono:

Jennifer Aniston , nel ruolo di Claire Bennett, un’ex avvocato segnata da un trauma.

, nel ruolo di Claire Bennett, un’ex avvocato segnata da un trauma. Adriana Barraza , che interpreta Silvana, la governante che le resta accanto.

, che interpreta Silvana, la governante che le resta accanto. Sam Worthington , nel ruolo di Roy Collins, il vedovo di Nina.

, nel ruolo di Roy Collins, il vedovo di Nina. Anna Kendrick , che appare come Nina Collins, la donna che tormenta Claire.

, che appare come Nina Collins, la donna che tormenta Claire. Felicity Huffman, William H. Macy e altri completano il cast.

Dove è stato girato Cake

La produzione ha scelto Los Angeles per le riprese. Ha sfruttato, infatti, ambientazioni suburbane e interni domestici. Questi luoghi riflettono il senso di isolamento della protagonista. La troupe ha girato molte scene in location reali. Rachel Morrison ha curato la fotografia. Ha privilegiato, inoltre, luci naturali e toni spenti. La lavorazione si è svolta nel 2013 con un’estetica sobria.

Trama del film Cake

La trama segue Claire Bennett. La donna vive nel dolore fisico e psicologico dopo un incidente. In questo evento, infatti, ha perso suo figlio. Lei era un avvocato, ma ora dipende dagli antidolorifici. Frequenta perciò un gruppo di supporto per la depressione. Il suo atteggiamento, tuttavia, è cinico e distaccato. Quando scopre del suicidio di Nina, Claire inizia a indagare. La sua ossessione la porta così a conoscere Roy, il marito vedovo. Tra allucinazioni e rabbia, Claire affronta i suoi fantasmi.

Spoiler finale

Nel finale, Claire riesce finalmente a sedersi in auto. Questo gesto simbolico rappresenta il suo primo passo verso la guarigione. Lei, infatti, affronta il responsabile dell’incidente. Poi, sceglie di non fuggire più dal proprio dolore. Il suo rapporto con Roy, invece, rimane aperto. È basato su comprensione e rispetto reciproco. Il film, perciò, si chiude con un messaggio di resilienza. Non esiste, infatti, una soluzione perfetta al trauma. Esiste, però, la possibilità di convivere con esso.

Cast completo del film Cake

Il cast del film unisce interpreti di grande sensibilità. Essi, infatti, rendono credibile ogni sfumatura emotiva.