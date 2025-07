Venerdì 11 luglio prendono il via i Mondiali di nuoto 2025. La competizione iridata si svolge a Singapore.

Mondiali di nuoto 2025, il calendario

I Mondiali di nuoto 2025 si svolgono nell’arco di tre settimane. Le gare, come detto, prendono il via l’11 luglio e giungono alla conclusione il 3 agosto prossimo.

Decisamente molto fitto il calendario degli eventi. I primi a scendere in vasca sono i ragazzi e le ragazze della pallanuoto. Il circuito femminile, in particolare, debutta l’11 luglio alle 11:35 contro la Nuova Zelanda, per poi affrontare l’Australia il 13 luglio e i padroni di casa di Singapore il 15 luglio.

Il Settebello, ovvero la Nazionale italiana di pallanuoto maschile, esordisce il 12 luglio, alle 14:45, contro la Romania. In seguito, affronta alla stessa ora la Serbia il 14 luglio, per poi terminare la prima fase il 16 luglio alle 07:45 contro il Sudafrica. Le finali sono previste il 23 e il 24 luglio.

Il resto del calendario

Il calendario dei Mondiali di nuoto 2025 propongono, dal 15 al 20 luglio, le gare di nuoto in acque libere. Il 18 e per otto giorni, invece, prende il via la specialità del nuoto artistico, nella quale l’Italia ha ottenuto sempre risultati molto importanti. Il 24 luglio è la volta dei tuffi dalle grandi altezze. Per le finali dal trampolino, invece, occorre attendere altri due giorni, essendo in calendario il 26 luglio. Infine, il giorno seguente partono le gare di nuoto.

In chiaro, i principali appuntamenti e quelli con l’Italia o gli italiani protagonisti sono trasmessi sulla Rai. In particolare, la TV di Stato propone alcune gare su Rai Sport (a partire da quelle della fase a gironi della pallanuoto) ed altre su Rai 2. Fra i commentatori coinvolti è confermata l’oramai rodata coppia composta da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, voci del nuoto affiancate dall’inviata Elisabetta Caporale, chiamata a svolgere le interviste a bordo vasca ai protagonisti.

Mondiali di nuoto 2025, i telecronisti Sky

I Mondiali di nuoto 2025 sono trasmessi, poi, da Sky. Le competizioni, in particolare, sono sparse sulle varie reti del gruppo, fra cui Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Inoltre, in programma degli approfondimenti su Sky Sport 24.

La piattaforma ha annunciato alcuni dei telecronisti coinvolti. Per la pallanuoto, i commentatori sono Daniele Barone, Ettore Miraglia e Andrea Colnago, mentre per il commento tecnico ci sono Maurizio Felugo, Riccardo Tempestini e Leonardo Binchi. Per il nuoto in acque libere, il racconto delle gare è affidato a Luigi Vaccariello e ad Arianna Bridi. La voce del nuoto artistico è quella di Francesca Zambon, con i commenti tecnici di Costanza Fiorentini e Gemma Galli.