Black Bag Doppio Gioco è un film thriller di spionaggio del 2025 diretto da Steven Soderbergh, disponibile in streaming su Prime Video. Il film racconta una missione ad alto rischio che mette alla prova la fiducia tra due coniugi agenti segreti, in un intrigo internazionale che coinvolge malware nucleari, tradimenti e giochi di potere.

Regia, produzione e protagonisti del film Black Bag Doppio Gioco

Steven Soderbergh dirige il film. Invece, David Koepp ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Focus Features e Casey Silver Productions. Infine, il film ha una durata di 93 minuti.

I protagonisti principali della storia sono:

Michael Fassbender , nel ruolo di un agente del National Cyber Security Centre.

, nel ruolo di un agente del National Cyber Security Centre. Cate Blanchett , che interpreta sua moglie e collega, sospettata di tradimento.

, che interpreta sua moglie e collega, sospettata di tradimento. Pierce Brosnan, nel ruolo di un alto funzionario coinvolto nella fuga di notizie.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene in Londra, Polonia e Svizzera. Ha usato, infatti, ambientazioni autentiche. Queste, quindi, accentuano la tensione e il senso di sorveglianza. Zurigo e Vaduz, in particolare, sono centrali per alcune scene.

Trama del film Black Bag Doppio Gioco

La trama segue George Woodhouse, un agente del National Cyber Security Centre. Egli, infatti, riceve l’incarico di scoprire chi ha diffuso Severus. Si tratta di un malware capace di provocare disastri nucleari. Tra i sospettati, però, c’è anche sua moglie Kathryn. George, quindi, organizza una cena con cinque colleghi. Vuole, infatti, smascherare la talpa. Durante la serata, perciò, emergono segreti e tensioni.

Spoiler finale

Nel finale, George accusa James Stokes di essere la talpa. Stokes, quindi, tenta di ucciderlo. L’arma, però, è scarica. A quel punto, Kathryn estrae una pistola e uccide Stokes. Dimostra, così, la sua lealtà. La coppia, perciò, riafferma il proprio legame. Insieme, affrontano il vero mandante. Il film, infine, si chiude con George e Kathryn che tornano alla normalità. Spariscono, però, 7 milioni di dollari.

Cast completo del film Black Bag Doppio Gioco

Il cast del film unisce interpreti di primo piano del cinema internazionale. Essi, infatti, rendono la storia tesa e avvincente.