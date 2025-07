Shadow Force è un film thriller d’azione del 2025 diretto da Joe Carnahan, disponibile in streaming su Prime Video. La pellicola racconta la fuga disperata di due ex agenti della CIA, costretti a combattere per la sopravvivenza della propria famiglia contro una task force segreta da cui si sono ribellati.

Regia, produzione e protagonisti del film Shadow Force

Joe Carnahan dirige il film. Egli, inoltre, firma la sceneggiatura con Leon Chills. Invece, Lionsgate e altre società curano la produzione. La pellicola, infine, ha una durata di 104 minuti.

I protagonisti principali della storia sono:

Kerry Washington , nel ruolo di un’ex agente segreta e madre determinata.

, nel ruolo di un’ex agente segreta e madre determinata. Omar Sy , che interpreta un padre devoto con un passato da killer.

, che interpreta un padre devoto con un passato da killer. Mark Strong, nel ruolo dello spietato capo della Shadow Force.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in location reali. Ha usato, infatti, Colombia, Messico e Stati Uniti. La sequenza finale, invece, si svolge su un’isola tropicale. Le ambientazioni autentiche, quindi, escludono il green screen. Amplificano, così, la tensione della storia.

Trama del film Shadow Force

La trama segue Kyrah Owens e Isaac Sarr. Essi sono ex membri della task force Shadow Force. I due si innamorano e decidono di abbandonare la vita da sicari. Quando Kyrah scopre di essere incinta, quindi, si nascondono. Il loro ex capo, Jack Cinder, però, non accetta il tradimento. Mette, perciò, una taglia da 25 milioni sulla loro testa. Isaac, quindi, si separa dalla famiglia per proteggerla. Kyrah, invece, affronta uno a uno gli assassini.

Spoiler finale

Nel finale, Kyrah e Isaac si riuniscono. Affrontano, quindi, Jack Cinder in uno scontro decisivo. Con il supporto di alcuni alleati, riescono a eliminare il leader. La pellicola, perciò, si chiude con la famiglia che ritrova la serenità. Hanno pagato, però, un prezzo altissimo. Una scena post-credit, infine, mostra un potenziale sequel.

Cast completo del film Shadow Force

Il cast del film unisce volti noti del cinema d’azione e drammatico. Essi, infatti, rendono la storia intensa e credibile.