Il film biografico e crime The Whiskey Bandit, del 2017, che il regista Nimród Antal dirige, va in onda su Rai 4 in prima serata. In particolare, basandosi sulla vera storia di Attila Ambrus, il film racconta la vita di un immigrato rumeno che, in modo rocambolesco, diventa il rapinatore più celebre d’Ungheria, muovendosi tra sport, fascino e criminalità.

Regia, produzione e protagonisti del film The Whiskey Bandit

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Nimród Antal, un autore ungherese già noto per opere come Kontroll e Predators. Invece, la produzione nasce da una collaborazione tra Hungarian National Film Fund e Mongrel Media, con sede in Ungheria. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto realistico e coinvolgente ci sono Bence Szalay, Zoltán Schneider e Vica Kerekes.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Ungheria, e più precisamente a Budapest, utilizzando location come stadi di hockey, banche, quartieri popolari e carceri. In aggiunta, la produzione ha ambientato alcune scene in Transilvania, con lo scopo di raccontare le origini rumene del protagonista.

Trama del film The Whiskey Bandit

Analizzando la trama, la storia si concentra su Attila Ambrus (Bence Szalay), un giovane che fugge dalla Romania comunista per cercare fortuna nella vicina Ungheria. Inizialmente, lavora come lavavetri, per poi diventare il portiere di hockey della squadra dell’Újpest. Tuttavia, a causa delle sue difficoltà economiche, inizia a rapinare banche, utilizzando travestimenti ingegnosi e modi gentili. Di conseguenza, diventa noto a tutti come il “Whiskey Bandit” per via del profumo che lascia sempre sulla scena del crimine. Pertanto, la sua fama cresce a dismisura, ma allo stesso tempo aumenta anche la pressione della polizia e dei media. In definitiva, Attila cerca di mantenere una difficile doppia vita tra sport e illegalità, ma il cerchio attorno a lui si stringe sempre di più.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, dopo aver messo a segno oltre 25 rapine, le autorità catturano finalmente Attila nel 1999. Di conseguenza, il film si chiude con il suo arresto e con una profonda riflessione sulla libertà, sulla fama e sulle scelte che lo hanno portato fino a quel punto. In conclusione, durante la sua permanenza in carcere, Attila inizia a scrivere la sua autobiografia, diventando così un simbolo controverso della cultura pop ungherese.

Cast completo del film The Whiskey Bandit

Per concludere, il cast si compone interamente di attori ungheresi, i quali offrono interpretazioni intense e credibili.