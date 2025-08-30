Il film thriller psicologico Folle ossessione, una produzione Lifetime del 2021, va in onda su Rai 2 il 30 agosto 2025 in prima serata. In particolare, la pellicola, ambientato in una tranquilla casa borghese americana, esplora il confine labile tra desiderio e controllo, trasformando così un semplice incarico professionale in una pericolosa spirale di manipolazione e violenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Folle ossessione

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Jake Helgren, un autore specializzato in thriller televisivi. Invece, Lifetime Television e The Ninth House curano la produzione, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto disturbante e claustrofobico ci sono Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp e Pauline Egan.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente negli Stati Uniti, e più precisamente in California, utilizzando ambienti residenziali e interni domestici. Nello specifico, la casa ristrutturata, che rappresenta il fulcro della narrazione, è stata ricreata in una villa situata nei sobborghi di Los Angeles, mentre le scene più intime e inquietanti sono state girate in studio.

Trama del film Folle ossessione

Analizzando la trama, la storia si concentra su Ava Andor (Kelcie Stranahan), una decoratrice d’interni con un passato traumatico. La vicenda ha inizio quando Jim Kellens (Matthew Pohlkamp) la assume per ristrutturare la sua casa in vista del ritorno di sua moglie Miranda (Pauline Egan) e di sua figlia Chelsea (Ashlynn Judy). Tuttavia, Ava non è lì solo per lavorare; infatti, proietta sulla casa e sulla famiglia il suo sogno infantile di una vita perfetta. Di conseguenza, la sua ossessione cresce a dismisura: installa telecamere nascoste, cambia la disposizione degli oggetti e studia i movimenti degli abitanti. Pertanto, la casa, da simbolo di sicurezza, si trasforma in un luogo di sorveglianza e dominio, mentre Ava perde progressivamente il contatto con la realtà.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la situazione precipita quando Miranda scopre le manipolazioni di Ava, la quale ha sabotato la casa e minacciato sua figlia. A questo punto, Jim affronta Ava, ma lei, in un delirio, lo accusa di averla illusa. Successivamente, durante un violento scontro fisico, Ava cade dalle scale e le autorità la arrestano. In definitiva, il film si chiude con la famiglia che cerca faticosamente di ricostruire la propria serenità, mentre Ava osserva la casa da lontano, ancora convinta di appartenervi.

Cast completo del film Folle ossessione

Per concludere, il cast si compone di attori del circuito thriller televisivo americano, i quali offrono interpretazioni tese e credibili.