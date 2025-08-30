Folle ossessione film Rai 2
Film thriller

Folle ossessione: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 2

Anna Keller
30 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il film thriller psicologico Folle ossessione, una produzione Lifetime del 2021, va in onda su Rai 2 il 30 agosto 2025 in prima serata. In particolare, la pellicola, ambientato in una tranquilla casa borghese americana, esplora il confine labile tra desiderio e controllo, trasformando così un semplice incarico professionale in una pericolosa spirale di manipolazione e violenza.

La protagonista Ava Andor (Kelcie Stranahan) con uno sguardo ossessivo e inquietante che preannuncia la sua spirale di follia.

Regia, produzione e protagonisti del film Folle ossessione

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Jake Helgren, un autore specializzato in thriller televisivi. Invece, Lifetime Television e The Ninth House curano la produzione, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto disturbante e claustrofobico ci sono Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp e Pauline Egan.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente negli Stati Uniti, e più precisamente in California, utilizzando ambienti residenziali e interni domestici. Nello specifico, la casa ristrutturata, che rappresenta il fulcro della narrazione, è stata ricreata in una villa situata nei sobborghi di Los Angeles, mentre le scene più intime e inquietanti sono state girate in studio.

L'esterno di una tipica villa suburbana californiana, location principale del film Folle ossessione, che diventa teatro della vicenda.

Trama del film Folle ossessione

Analizzando la trama, la storia si concentra su Ava Andor (Kelcie Stranahan), una decoratrice d’interni con un passato traumatico. La vicenda ha inizio quando Jim Kellens (Matthew Pohlkamp) la assume per ristrutturare la sua casa in vista del ritorno di sua moglie Miranda (Pauline Egan) e di sua figlia Chelsea (Ashlynn Judy). Tuttavia, Ava non è lì solo per lavorare; infatti, proietta sulla casa e sulla famiglia il suo sogno infantile di una vita perfetta. Di conseguenza, la sua ossessione cresce a dismisura: installa telecamere nascoste, cambia la disposizione degli oggetti e studia i movimenti degli abitanti. Pertanto, la casa, da simbolo di sicurezza, si trasforma in un luogo di sorveglianza e dominio, mentre Ava perde progressivamente il contatto con la realtà.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la situazione precipita quando Miranda scopre le manipolazioni di Ava, la quale ha sabotato la casa e minacciato sua figlia. A questo punto, Jim affronta Ava, ma lei, in un delirio, lo accusa di averla illusa. Successivamente, durante un violento scontro fisico, Ava cade dalle scale e le autorità la arrestano. In definitiva, il film si chiude con la famiglia che cerca faticosamente di ricostruire la propria serenità, mentre Ava osserva la casa da lontano, ancora convinta di appartenervi.

Una scena del confronto finale tra i personaggi, che esprime la massima tensione del thriller psicologico.

Cast completo del film Folle ossessione

Per concludere, il cast si compone di attori del circuito thriller televisivo americano, i quali offrono interpretazioni tese e credibili.

  • Kelcie Stranahan: Ava Andor
  • Matthew Pohlkamp: Jim Kellens
  • Pauline Egan: Miranda Kellens
  • Ashlynn Judy: Chelsea Kellens
  • Katrina Rosita: agente immobiliare
  • Michael Blake Kruse: vicino di casa
  • Jessica Buda: amica di Miranda
  • David Chokachi: ispettore di polizia

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Anna Keller

Docente, appassionata di televisione, lettrice di libri storici e politici amante dei viaggi e della cultura gastronomica

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.