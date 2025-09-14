Senza sangue è il film dramma intenso del 2024. Lo dirige Angelina Jolie. Andrà in onda su Sky Cinema Uno il 14 settembre 2025 alle 21:15. Ispirato al romanzo omonimo di Alessandro Baricco, questa pellicola esplora le conseguenze emotive. E anche morali di un massacro familiare. Il tutto attraverso lo sguardo di una donna sopravvissuta a quella tragedia.

Regia, produzione e protagonisti del film Senza sangue

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Angelina Jolie. Torna dietro la macchina da presa per adattare un’opera letteraria italiana. Invece, la produzione è curata da Fremantle. Ha sede nel Regno Unito. Lavora in collaborazione con The Apartment Pictures e Warner Bros. Italia. I protagonisti principali di questa storia sono Salma Hayek e Demián Bichir. Con loro ci sono anche Juan Minujín e Andrés Delgado. Il racconto mescola vendetta, memoria e redenzione.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in diversi paesi. Le riprese si sono svolte tra Italia, Spagna e Messico. Hanno utilizzato ambienti rurali e città di confine. Le location principali includono la Puglia e l’Andalusia. E anche lo stato messicano di Chihuahua. Queste rappresentano la terra bruciata dal sole dove si svolge la vicenda.

Trama del film Senza sangue

La storia inizia all’inizio del XX secolo. Manuel Roca, un medico vedovo, vive con i suoi figli. Si trovano in una fattoria isolata e tranquilla. Un giorno, però, quattro uomini armati arrivano in cerca di vendetta. Manuel tenta di proteggere i suoi figli. Ma solo Nina, la più piccola, riesce a sopravvivere. Si nasconde sotto il pavimento della casa. Molti anni dopo, Nina incontra Tito. Lui è uno degli uomini coinvolti nel massacro. Il loro confronto è teso, ambiguo e molto profondo. Entrambi sanno che il loro incontro non è affatto casuale. E che il passato non è mai davvero sepolto.

Spoiler finale

Nel finale, Nina non sceglie la vendetta violenta. Sceglie invece una forma di giustizia molto personale. Il dialogo con Tito, di conseguenza, diventa un rito di passaggio. La guerra è finita per molti, ma non per tutti. L’opera si chiude con Nina che si allontana nel deserto. Si lascia alle spalle il peso della memoria. E una nuova, inaspettata possibilità di pace.

Cast completo del film Senza sangue

Per concludere, il cast internazionale interpreta con grande intensità. Una storia di dolore e di difficile riconciliazione.