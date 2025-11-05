“La ragazza del mare” (titolo originale Young Woman and the Sea) è un emozionante film biografico, storico e sportivo prodotto da Walt Disney Pictures, trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 5 novembre 2025. La pellicola porta sul grande schermo la straordinaria storia vera di Gertrude “Trudy” Ederle, celebrando il coraggio, la resilienza e la determinazione incrollabile di una giovane atleta che ha osato sfidare le convenzioni sociali e i limiti fisici per compiere un’impresa ritenuta impossibile, diventando un simbolo di emancipazione per un’intera generazione.

Regia, produzione e protagonisti del film La ragazza del mare

La regia è firmata dal norvegese Joachim Rønning, un autore che ha già dimostrato la sua abilità nel raccontare grandi avventure epiche in film come Kon-Tiki e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. La produzione è curata da Walt Disney Pictures, con sede negli Stati Uniti d’America, che ha fortemente creduto in questo progetto ispirazionale. La protagonista assoluta è Daisy Ridley, che offre un’interpretazione intensa e fisica nel ruolo di Trudy Ederle. Al suo fianco, un cast di supporto di grande spessore, che include Tilda Cobham-Hervey nei panni della sorella e sostenitrice di Trudy, Stephen Graham, Kim Bodnia e Jeanette Hain.

Dove è stato girato?

Per ricreare con fedeltà storica il mondo degli anni ’20 e la grandiosità dell’impresa, il film è stato girato in diverse location internazionali, tra Bulgaria, Germania e Regno Unito. Le complesse scene acquatiche sono state realizzate in moderni studi acquatici, mentre le riprese della traversata hanno sfruttato le fredde e impervie coste del Mare del Nord. La produzione ha ricostruito meticolosamente le piscine storiche dell’epoca, i vivaci quartieri di New York e le suggestive spiagge francesi da cui partì l’impresa. L’attenzione ai dettagli, dai costumi da bagno d’epoca agli arredi, unita a una fotografia che evoca le immagini sbiadite di quel tempo, contribuisce a un’immersione totale nella storia.

Trama del film La ragazza del mare

La pellicola narra la straordinaria vita di Trudy Ederle (Daisy Ridley), una giovane figlia di immigrati tedeschi cresciuta nei modesti quartieri di New York all’inizio del XX secolo. La sua infanzia è segnata da un attacco di morbillo che la lascia quasi completamente sorda. Una condizione che la isola ma che allo stesso tempo alimenta in lei una determinazione di ferro. Contro il parere dei medici e le preoccupazioni del padre, Trudy scopre la sua vera vocazione nel nuoto. Trovando un senso di libertà e potere nelle acque dell’Hudson River.

In un’epoca in cui lo sport femminile era visto con scetticismo e sufficienza, Trudy, spinta da un’incredibile forza di volontà e dal sostegno incrollabile della sorella, entra nel mondo agonistico. Nonostante una società patriarcale che cerca di ostacolarla in ogni modo, il suo sogno diventa sempre più audace. Attraversare a nuoto la Manica, un’impresa titanica che nessun’altra donna aveva mai compiuto. Il film segue il suo percorso di durissimi allenamenti, cocenti fallimenti, trionfi olimpici e la sua incessante lotta contro i pregiudizi, fino al giorno in cui si prepara a sfidare le correnti gelide e le onde impetuose del Canale della Manica.

Spoiler finale

Il 6 agosto 1926, in condizioni meteorologiche proibitive, Trudy Ederle si tuffa nelle acque gelide di Cap Gris-Nez (Francia) e inizia la sua storica traversata. Dopo 14 ore e 34 minuti di lotta estenuante contro le correnti, la fatica e il freddo, raggiunge la costa di Kingsdown (Inghilterra), diventando la prima donna nella storia a compiere l’impresa. Non solo, riesce anche a battere di quasi due ore il record maschile esistente, zittendo tutti i suoi detrattori.

Il film si chiude con il suo ritorno trionfale a New York, dove viene accolta da una parata oceanica di due milioni di persone, che la celebrano come un’eroina nazionale. Una voce fuori campo suggella la sua leggenda, ricordando come Trudy Ederle “ha aperto la strada a tutte le donne che osano sognare”.

Cast completo del film La ragazza del mare

Il cast internazionale riunisce attori europei e americani, chiamati a interpretare figure storiche in questo emozionante dramma sportivo.