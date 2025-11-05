Death by Lightning è una potente miniserie storica e politica disponibile su Netflix. Articolata in 4 episodi, la serie, creata da Mike Makowsky e diretta da Matt Ross (regista di “Captain Fantastic”), si basa sull’acclamato saggio Destiny of the Republic di Candice Millard. La narrazione ricostruisce con rigore e suspense la drammatica e breve presidenza di James A. Garfield, un leader riluttante e idealista, la cui ascesa politica si intreccia fatalmente con l’ossessione di Charles J. Guiteau, un fanatico delirante convinto di meritare un incarico governativo come ricompensa per il suo presunto sostegno.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Death by Lightning

La regia è affidata a Matt Ross, la cui sensibilità nel dirigere drammi complessi emerge in ogni inquadratura. La produzione è una collaborazione tra Bighead Littlehead Productions, Slater Hall e Netflix Studios, che hanno unito le forze per realizzare un’opera di grande spessore storico. La serie, ambientata negli Stati Uniti del tardo Ottocento, ricostruisce meticolosamente l’atmosfera di un’America in piena trasformazione, tra le stanze del potere di Washington D.C. e le vaste terre dell’Ohio e di New York.

I protagonisti principali sono interpretati da un cast di altissimo livello:

Michael Shannon : offre un ritratto intenso e sfumato del presidente James A. Garfield.

: offre un ritratto intenso e sfumato del presidente James A. Garfield. Matthew Macfadyen : si cala magistralmente nel ruolo del suo ossessivo assassino, Charles J. Guiteau.

: si cala magistralmente nel ruolo del suo ossessivo assassino, Charles J. Guiteau. Nick Offerman : interpreta Chester A. Arthur, il vicepresidente invischiato nel sistema corrotto.

: interpreta Chester A. Arthur, il vicepresidente invischiato nel sistema corrotto. Betty Gilpin : è la devota e intelligente First Lady, Lucretia Garfield.

: è la devota e intelligente First Lady, Lucretia Garfield. Bradley Whitford e Shea Whigham completano il cast nei ruoli di figure politiche chiave.

Dove è stata girata?

Per ricreare l’architettura e l’atmosfera dell’epoca, la miniserie è stata girata tra gli Stati Uniti e il Canada. Le città di Toronto e Hamilton hanno offerto location versatili, mentre i quartieri storici di Ottawa e Baltimore hanno fornito lo sfondo perfetto per le scene esterne. Gli iconici interni della Casa Bianca e del Campidoglio, invece, sono stati meticolosamente ricostruiti presso i Cinespace Studios, garantendo un’immersione visiva totale nel periodo storico.

Trama della serie tv Death by Lightning

La serie segue l’inaspettata ascesa di James A. Garfield (Michael Shannon), un uomo colto, ex generale della Guerra Civile e idealista, che nel 1881 accetta controvoglia la candidatura e diventa il 20° presidente degli Stati Uniti. Una volta al potere, Garfield si scontra frontalmente con il radicato sistema clientelare (il cosiddetto “spoils system”), promuovendo una coraggiosa riforma del servizio civile basata sul merito.

Questa sua battaglia per la moralità attira l’odio di Charles J. Guiteau (Matthew Macfadyen), un avvocato fallito e predicatore delirante che, dopo aver sostenuto Garfield con un oscuro discorso, si convince di meritare un’ambasciata a Parigi. Sentendosi tradito e ignorato, Guiteau crede di essere stato scelto da Dio per una missione divina: eliminare il presidente. La sua follia culmina in un attentato alla stazione ferroviaria di Washington D.C., dove spara a Garfield, innescando una crisi nazionale senza precedenti. La serie esplora non solo il contesto politico, ma anche quello medico e sociale, mostrando come l’ignoranza dei medici dell’epoca e le feroci lotte di potere abbiano trasformato una ferita non mortale in una condanna a morte.

Spoiler finale

Nel drammatico finale, Garfield non muore a causa dei proiettili, ma per le conseguenze di un’infezione letale, contratta dopo settimane di agonia a causa dei medici che cercavano il proiettile con dita e strumenti non sterilizzati. Alla sua morte, il vicepresidente Chester A. Arthur (Nick Offerman), un uomo considerato un prodotto del sistema corrotto, assume la presidenza.

Con una mossa che sorprende l’intera nazione, Arthur subisce un’inaspettata trasformazione e onora l’eredità del suo predecessore, firmando proprio la legge di riforma del servizio civile per cui Garfield aveva combattuto. Parallelamente, Guiteau viene processato, condannato e infine giustiziato, ma la sua figura disturbata rimane al centro di un acceso dibattito sull’instabilità mentale e sui limiti della giustizia. La serie si chiude con un’amara riflessione su come una tragedia personale abbia innescato un cambiamento epocale, evidenziando l’altissimo prezzo del progresso.

Cast completo della serie tv Death by Lightning

Il cast stellare riunisce alcuni dei più talentuosi e apprezzati attori del panorama contemporaneo, chiamati a interpretare figure storiche complesse e carismatiche.