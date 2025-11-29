Il canale Sky Cinema Uno arricchisce la sua offerta serale trasmettendo il film MalAmore. Questa pellicola rappresenta l’intensa opera prima della regista Francesca Schirru. Il film affronta con coraggio e realismo temi delicati come le relazioni patologiche e la violenza di genere, offrendo uno sguardo crudo ma necessario su dinamiche spesso nascoste. Gli abbonati possono seguire la visione anche sulla piattaforma streaming NOW, immergendosi in un dramma che evita la retorica per puntare direttamente alle emozioni.

Regia, produzione e protagonisti del film MalAmore

Francesca Schirru firma la regia, gestendo con sensibilità la sua prima esperienza alla guida di un lungometraggio. Una produzione interamente italiana sostiene il progetto, mentre Vision Distribution ne cura la distribuzione sul territorio nazionale. Giulia Schiavo guida il cast interpretando il difficile ruolo di Mary. Accanto a lei, Simone Susinna recita la parte di Giulio, mentre Domenico Fortunato impersona il potente Nunzio. Inoltre, Simon Grechi, Antonella Carone e Antonio Orlando completano il gruppo degli attori, arricchendo la narrazione con personaggi di supporto fondamentali.

Dove ha lavorato la troupe?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Puglia. La regista ha selezionato i suggestivi paesaggi rurali e i maneggi della regione come scenario ideale per la storia. Questi luoghi, caratterizzati da una bellezza aspra e solare, restituiscono allo spettatore il contesto autentico della vicenda. Le ambientazioni non fungono solo da sfondo, ma amplificano il senso di isolamento e la tensione emotiva che permeano l’intera opera.

Trama del film MalAmore

La narrazione segue le vicende di Mary (Giulia Schiavo), una giovane donna pugliese. *Inizialmente*, la protagonista vive intrappolata in una relazione tossica e soffocante. *Infatti*, il suo partner è Nunzio (Domenico Fortunato), un pregiudicato locale potente e incline alla violenza. *Sebbene* l’uomo sia regolarmente sposato con Carmela, *tuttavia* non accetta assolutamente di perdere il controllo possessivo su Mary. *Di conseguenza*, la ragazza subisce una pressione psicologica costante.

Successivamente, la situazione cambia radicalmente quando Mary incontra Giulio (Simone Susinna). Poiché Giulio lavora come nuovo istruttore di equitazione presso il maneggio che lei frequenta, immediatamente nasce un’intesa speciale. Pertanto, la giovane trova in lui la forza necessaria per sognare una vita diversa. Dunque, ella inizia a desiderare un futuro libero dall’oppressione e dalla paura. Sfortunatamente, la sua scelta di autodeterminazione scatena la furia vendicativa di Nunzio. Per questo motivo, una spirale di violenza incontrollabile travolge tutti i personaggi. Inoltre, il conflitto si inasprisce, cosicché la ricerca della libertà diventa una lotta per la sopravvivenza. Infine, la storia mostra quanto sia arduo spezzare le catene di un amore malato.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva, la ribellione di Mary conduce a un drammatico confronto diretto con Nunzio. Il finale evidenzia chiaramente il prezzo che la libertà richiede e le enormi difficoltà che comporta il recidere i legami con un passato violento. Nonostante il dolore e le cicatrici emotive, la pellicola termina lasciando aperta una concreta nota di speranza per il futuro della protagonista, suggerendo una possibile rinascita.

Cast completo del film MalAmore

Il film presenta un ensemble che unisce volti noti del cinema italiano a giovani interpreti emergenti.