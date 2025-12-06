Il film The Physician Medicus è disponibile per la visione su Rai Movie. Philipp Stölzl ne cura la direzione, realizzando l’adattamento cinematografico del celebre e amato romanzo di Noah Gordon. Ambientato storicamente nell’XI secolo, il film sviluppa la toccante storia del viaggio di un giovane ragazzo inglese che, spinto da una profonda vocazione, affronta un lungo e pericoloso percorso fino in Persia con l’obiettivo di diventare un vero medico e superare i limiti della conoscenza del suo tempo. La pellicola celebra la sete di conoscenza e il coraggio.

Regia, produzione e protagonisti del film The Physician Medicus

La direzione spetta a Philipp Stölzl, un regista che ha saputo tradurre in immagini la complessità e l’epicità del romanzo.

La sceneggiatura è stata scritta da Jan Berger, che ha lavorato sull’intensa base narrativa fornita dal romanzo di Noah Gordon.

La produzione del film ha carattere internazionale, coinvolgendo la Germania e gli Stati Uniti, con il supporto di importanti case come UFA Cinema e Beta Film.

I protagonisti principali che danno vita a questa epopea storica sono: Tom Payne (Rob Cole), Stellan Skarsgård (Barber), Olivier Martinez (Shah Ala ad-Daula), Emma Rigby (Mary) e il premio Oscar Ben Kingsley nel ruolo del maestro Ibn Sina.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in due Paesi: Germania e Marocco. Per esigenze narrative, sono stati allestiti set complessi e storicamente accurati, al fine di rappresentare in modo fedele sia l’Inghilterra medievale che la suggestiva e culturalmente ricca Persia dell’XI secolo, creando un contrasto visivo e culturale affascinante.

Trama del film The Physician Medicus

Rob Cole (Tom Payne) è un giovane orfano che vive nell’Inghilterra dell’XI secolo. Dopo aver seguito un cerusico itinerante, sviluppa un’irrefrenabile vocazione per la medicina, decidendo di dedicare la sua vita alla cura degli altri. Di conseguenza, intraprende un viaggio estremamente lungo e pericoloso che lo conduce fino in Persia. Intanto, il suo obiettivo è studiare e apprendere sotto la guida sapiente del grande e stimato medico Ibn Sina (Ben Kingsley), la massima autorità medica dell’epoca.

Nonostante ciò, il suo percorso è costellato di sfide, tra amori inattesi, conflitti violenti e scoperte scientifiche rivoluzionarie. Perciò, Rob è costretto ad affrontare un profondo dilemma interiore: bilanciare la sua fede e la nascente scienza medica, in un mondo dominato da superstizioni religiose e dal potere oppressivo delle autorità ecclesiastiche. Poi, ogni sua azione è un atto di coraggio contro l’ignoranza. Quindi, la sua missione diventa salvare vite, anche a costo della propria sicurezza. Eppure, la sua sete di conoscenza non si placa. Alla fine, la sua tenacia lo porta a un grande successo. Il film è un’epopea sulla ricerca della conoscenza e sulla battaglia contro l’oscurantismo.

Spoiler finale

Nel momento decisivo della storia, grazie alle conoscenze mediche acquisite dal suo maestro, Rob riesce a mettere in pratica le sue competenze e a salvare la vita dello Shah (Olivier Martinez), un’azione che lo eleva al di sopra di ogni accusa. Dopo il successo, torna in Inghilterra dove, nonostante i severi divieti religiosi dell’epoca che ostacolavano la scienza, decide di continuare a dedicarsi alla medicina, diventando di fatto un pioniere coraggioso della scienza medica moderna nel suo Paese.

Cast completo del film The Physician Medicus

Il cast riunisce attori internazionali di grande fama e intensità, fondamentali per dare credibilità al contesto storico e all’epica narrativa. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: