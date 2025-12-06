Venerdì 5 dicembre, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior e di seguito vi sveliamo cosa è successo. La conduttrice Antonella Clerici ha guidato le operazioni dell’ultimo appuntamento dedicato alle Audizioni.

The Voice Senior 5 dicembre, Annamaria e Tiziana

Al centro di The Voice Senior del 5 dicembre ci sono i quattro giudici, ovvero Loredana Bertè, Arisa, Clementino con Rocco Hunt e Nek. Ognuno di loro ha completato i propri team.

Prima artista ad esibirsi è Tiziana, 61enne di Foligno. Sposata e mamma di due figli, ha la passione per la musica sin da quando è bambina. Ha cantato per anni in una band, ma alla fine ha scelto di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi completamente alla famiglia. Nel palco intona Maledetta Primavera di Loretta Goggi e tutti i coach si sono girati: lei, alla fine, ha scelto Arisa.

La serata continua con Annamaria, 60enne di Catania, orgogliosa di sé stessa per essere riuscita, nonostante mille difficoltà, ad ottenere il diploma. Intona You make me feel like a natural woman di Aretha Franklin ed ancora una volta tutti i giudici si girano, ma la concorrente seleziona Arisa. Terza concorrente della serata è Elsa, 82enne di Como appassionata di palestra e che ama stare immersa nel suo giardino. Nella sua vita ha puntato tutto sulla libertà e sul palco porta Ma Mi di Ornella Vanoni. Ai giudici la sua performance piace molto ed Elsa decide, alla fine, di proseguire il percorso nello show con Loredana Bertè.

L’italo canadese James

A The Voice Senior del 5 dicembre arriva il 64enne James. Nato in Canada, da più di 20 anni vive a Roma, di cui è innamorato. Nella vita lavora grazie alla musica, essendo un insegnante, e proprio grazie a questa sua passione è arrivato, per la prima volta, in Italia. Una volta qui, si è innamorato di una nostra connazionale. James affronta il programma con Raindrops Keep Fallin’ on my head di Burt Bacharach, ma purtroppo nessun giudice si è girato per lui.

La serata è proseguita con Alessandro, che ha superato, nel 2010, una brutta forma di depressione. Ha superato quel difficile momento anche grazie alla musica, soprattutto a Vasco Rossi, artista a cui è molto legato. Ha affrontato l’audizione con Vivere di Vasco Rossi, riuscendo ad accedere allo show nel team Nek. Poi è arrivato Franco, torinese che adora tutto ciò che è espressività. Intona la cover di Wild Wild West di Will Smith ed entra a far parte della squadra di Hunt e Clementino.

The Voice Senior 5 dicembre, le ultime performance

A The Voice Senior del 5 dicembre arriva Lorena, originaria di Parma. Si definisce “pazzerella” e, spesso, canta ai funerali, caratteristica che ha scatenato le ironia di Clementino. Canta Il cielo in una stanza di Gino Paoli ed arricchisce la squadra di Nek.

Spazio, in seguito, ad Elisabetta, segretaria in uno studio legale che canta da tempo e che ha un ottimo rapporto con le sorelle. Esegue Moonlight Shadow di Mike Oldfield ed entra nel team Clementino-Hunt. La serata del 5 dicembre è proseguita con Ottavio, imprenditore che ha un’azienda agricola. Da giovane aveva un problema di balbuzie, che ha superato frequentando una scuola di canto. Era la secondo scelta di Arisa, la giudice ha deciso di inserirlo nella sua compagine.

Infine, la puntata del 5 dicembre è giunta al termine con l’audizione di Marcello, 61enne di Modena ed istruttore di yoga. Stupisce tutti con un’ottima esibizione sulle note di Smoke on the water dei Deep Purple ed diventa un cantante del team Bertè.

The Voice Senior 5 dicembre, la scelta dei semifinalisti

A The Voice Senior del 5 dicembre, i giudici hanno formato i loro team, composti da dieci talenti. Ognuno ha dovuto eliminare quattro artisti, individuando in questo modo i semifinalisti. Per il team Arisa ci sono Tiziana, Giuseppe, Sonia, Roberta con Pasquale, Annamaria e Giovanna. Il team Clementino/Rocco Hunt è composto da Anthony, Carmelo, Alessandra, Pierluigi, Flora e Cosimo. Il team Bertè, invece, è formato da Marcello, Francesca, Francesca V., Gabriella, Maria e Glori. Infine, la squadra di Nek è animata da Lorena, Tiziano, Mauro, Francesco, Franco e Jacqueline.