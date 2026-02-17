Il film Love Me, Love Me approda finalmente nel catalogo streaming di Prime Video. Distribuito nel corso del 2025, il film si propone come un romantic drama moderno e magnetico. La trama si sviluppa interamente a Milano, snodandosi tra le aule di istituti scolastici esclusivi, gelosie sentimentali e l’adrenalina dei combattimenti clandestini di MMA, offrendo uno spaccato inedito della metropoli lombarda.

Regia, produzione e protagonisti del film Love Me, Love Me

La regia porta la firma prestigiosa di Roger Kumble, cineasta apprezzato per la sua capacità di dirigere storie d’amore caratterizzate da una forte tensione emotiva e psicologica. Kumble imprime alla pellicola un ritmo incalzante, alternando silenzi introspettivi a sequenze d’azione estremamente crude. La sceneggiatura, frutto del lavoro di Veronica Galli e Serena Tateo, scava nel profondo delle fragilità giovanili, proponendo dialoghi schietti che evitano accuratamente i sentieri già battuti del genere young adult.

Nel ruolo della protagonista brilla Mia Jenkins. L’attrice interpreta June, una ragazza determinata a ricostruire la propria vita in una realtà a lei estranea. Al suo fianco troviamo Pepe Barroso, che interpreta il complesso e tormentato James, mentre Luca Melucci interpreta Will, il vertice razionale e rassicurante del triangolo amoroso. La sintonia tra i tre interpreti principali conferisce realismo a ogni scontro fisico e verbale, rendendo la storia appassionante fin dalle prime scene.

Dove è stato girato?

Le riprese di Love Me, Love Me hanno coinvolto diversi luoghi iconici della città di Milano. La produzione ha prediletto i quartieri storici e le accademie internazionali per rappresentare lo stile di vita dell’élite milanese. Tuttavia, il racconto esplora anche una Milano più oscura e sotterranea. Le scene dedicate ai combattimenti di MMA hanno preso vita in palestre periferiche e vecchi complessi industriali, creando un contrasto visivo potente con l’eleganza delle zone centrali. Questa scelta stilistica sottolinea la doppia anima della protagonista, divisa tra il desiderio di ordine e l’attrazione per il caos.

Trama del film Love Me, Love Me

Il film si apre con un evento drammatico: la perdita del fratello spinge June a trasferirsi a Milano per cercare un nuovo inizio. La giovane spera di trovare pace iscrivendosi in una scuola d’élite, dove conosce subito Will. Il ragazzo, con il suo carattere solare e la sua onestà, sembra la persona ideale per aiutarla a superare il lutto. La loro vicinanza offre a June una stabilità che credeva perduta, ma il destino ha in serbo una svolta improvvisa.

L’incontro con James, il miglior amico di Will, rompe ogni schema predefinito. James vive una doppia vita: di giorno studente svogliato, di notte lottatore imbattibile in un circuito illegale di scommesse. Nonostante l’antipatia epidermica iniziale, tra June e James nasce un’attrazione magnetica e pericolosa che trascina la ragazza in un mondo di ombre. June si ritrova intrappolata in un conflitto interiore lacerante: scegliere la sicurezza e il calore di Will o assecondare la passione travolgente per James, che la obbliga a guardare in faccia i suoi segreti più intimi.

Spoiler finale e conclusioni

Nelle battute finali di Love Me, Love Me, un evento violento durante un incontro clandestino costringe i protagonisti a una resa dei conti definitiva. June realizza che non può continuare a vivere nell’ombra della paura o dei ricordi dolorosi. La giovane sceglie di ascoltare il proprio istinto, accettando le complicazioni di un amore difficile ma onesto. Questa decisione segna il superamento del trauma iniziale e la sua definitiva crescita. June smette di subire le scelte altrui, prendendo in mano le redini del proprio futuro con una consapevolezza del tutto nuova.

Cast completo del film Love Me, Love Me

La pellicola unisce interpreti internazionali a volti emergenti del cinema e della televisione: