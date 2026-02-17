Giunge al termine, con l’ultima puntata, la fiction Colpa dei sensi. Il titolo è proposto, su Canale 5, dalle 21:35 circa, al termine della puntata consueta de La Ruota della Fortuna.

Colpa dei sensi ultima puntata, regista e dove è girata

Girata nelle Marche, la fiction Colpa dei sensi ha come registi il duo Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Essi hanno firmato anche la sceneggiatura, insieme a Graziano Diana e Matteo Bondoli.

La società che ha realizzato la produzione è la Compagnia Leone Cinematografica, che ha collaborato con la RTI. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Quella odierna è la terza ed ultima puntata della prima stagione. Essa, per il momento, ha mantenuto una buona media negli ascolti, pari a circa 2 milioni e mezzo di spettatori, con una share superiore al 17%.

Colpa dei sensi ultima puntata, la trama

Nell’ultima puntata di Colpa dei sensi sono centrali le conseguenze di quel che è accaduto sul finire della seconda puntata, quando Laura ha confessato al marito di essere rimasta incinta di Davide.

Nell’appuntamento di oggi, Laura è scossa per quel che è avvenuto. Per tutti, il principale sospettato è Davide, che inizia a catturare i sospetti anche di Laura, sempre più tormentata dai propri sentimenti, divisa fra la passione per Davide e l’amore per il coniuge.

Spoiler finale

Nel finale di stagione di Colpa dei sensi, Tommaso procede, con determinazione, la propria indagine. L’uomo, infatti, è disposto a tutto pur di riuscire a scoprire la verità su ciò che è accaduto, ma deve fare i conti con una serie di personaggi che circondano i protagonisti e che sembrano nascondere dei segreti.

L’investigatore, dopo aver effettuato le proprie valutazioni, si concentra soprattutto su Davide, ma una svolta arriva grazie a Laura. Quest’ultima, infatti, apprende una informazione che potrebbe essere fondamentale per la risoluzione finale del caso.

Colpa dei sensi ultima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Colpa dei sensi, in onda, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.