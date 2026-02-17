Colpa dei sensi ultima puntata
Colpa dei sensi, l’ultima puntata su Canale 5: Davide al centro dell’attenzione, il tormento di Laura

Matteo Tuveri
17 Febbraio 2026 2 Minuti di lettura
Giunge al termine, con l’ultima puntata, la fiction Colpa dei sensi. Il titolo è proposto, su Canale 5, dalle 21:35 circa, al termine della puntata consueta de La Ruota della Fortuna.

Colpa dei sensi ultima puntata come finisce

Colpa dei sensi ultima puntata, regista e dove è girata

Girata nelle Marche, la fiction Colpa dei sensi ha come registi il duo Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Essi hanno firmato anche la sceneggiatura, insieme a Graziano Diana e Matteo Bondoli.

La società che ha realizzato la produzione è la Compagnia Leone Cinematografica, che ha collaborato con la RTI. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Quella odierna è la terza ed ultima puntata della prima stagione. Essa, per il momento, ha mantenuto una buona media negli ascolti, pari a circa 2 milioni e mezzo di spettatori, con una share superiore al 17%.

Colpa dei sensi ultima puntata tram

Colpa dei sensi ultima puntata, la trama

Nell’ultima puntata di Colpa dei sensi sono centrali le conseguenze di quel che è accaduto sul finire della seconda puntata, quando Laura ha confessato al marito di essere rimasta incinta di Davide.

Nell’appuntamento di oggi, Laura è scossa per quel che è avvenuto. Per tutti, il principale sospettato è Davide, che inizia a catturare i sospetti anche di Laura, sempre più tormentata dai propri sentimenti, divisa fra la passione per Davide e l’amore per il coniuge.

Spoiler finale

Nel finale di stagione di Colpa dei sensi, Tommaso procede, con determinazione, la propria indagine. L’uomo, infatti, è disposto a tutto pur di riuscire a scoprire la verità su ciò che è accaduto, ma deve fare i conti con una serie di personaggi che circondano i protagonisti e che sembrano nascondere dei segreti.

L’investigatore, dopo aver effettuato le proprie valutazioni, si concentra soprattutto su Davide, ma una svolta arriva grazie a Laura. Quest’ultima, infatti, apprende una informazione che potrebbe essere fondamentale per la risoluzione finale del caso.

Colpa dei sensi ultima puntata cast

Colpa dei sensi ultima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Colpa dei sensi, in onda, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

  • Gabriel Garko: Davide D’Amico;
  • Anna Safroncik: Laura;
  • Tommaso Basili: Enrico Tebaldi;
  • Francesco Venditti: Tommaso;
  • Giorgia Wurth: Viola;
  • Nicola Pistoia: Loris;
  • Romano Reggiani: Brando Tebaldi;
  • Nicole Delfino: Irene Tebaldi;
  • Lorenzo Lavia: Adolfo Curti;
  • Marco Cocci: Riccardo;
  • Rosanna Banfi: Elda;
  • Lina Sastri: Lidia.

