In viaggio con Adele è il film in onda su Sky Cinema Drama. Diretto da Alessandro Capitani, il film racconta l’imprevedibile incontro tra un uomo cinico e una ragazza fuori dagli schemi, costretti dalle circostanze a condividere un viaggio che si trasformerà in un percorso di rinascita per entrambi. La pellicola è disponibile per la visione anche su Sky On Demand e in streaming su NOW, all’interno della sezione dedicata di Sky Cinema Drama.

L’opera si distingue per la sua capacità di affrontare temi profondi come il lutto, la disabilità invisibile e la paternità improvvisa con un tocco leggero, ironico e mai banale. La narrazione trasforma i paesaggi del Sud Italia nel palcoscenico di un’evoluzione emotiva che scava nelle fragilità umane, regalando allo spettatore un racconto intimo e profondamente toccante.

Regia, produzione e protagonisti del film In viaggio con Adele

La regia porta la firma di Alessandro Capitani, che debutta nel lungometraggio dopo il successo del cortometraggio premio David di Donatello Bellissima. La produzione è una collaborazione italiana e francese, che si riflette in un’estetica curata e in un cast internazionale. Nei ruoli principali troviamo un magistrale Alessandro Haber, nei panni dell’attore ipocondriaco Aldo Leone, e una straordinaria Sara Serraiocco, che dà vita alla complessa Adele. Completano il cast Isabella Ferrari e il celebre regista e attore francese Patrice Leconte.

La chimica tra i due protagonisti è il cuore pulsante del film: il contrasto tra il cinismo stanco di Aldo e la purezza bizzarra di Adele crea situazioni surreali che commuovono e divertono al tempo stesso.

Location: dove è stato girato?

Il viaggio dei protagonisti attraversa il cuore del Sud Italia, toccando Puglia, Basilicata e Lazio. Le riprese hanno valorizzato paesaggi rurali autentici, strade costiere secondarie e piccoli centri storici lontani dai circuiti turistici di massa. Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa e senza tempo, dove il silenzio della natura accompagna la costruzione del rapporto tra padre e figlia, rendendo il territorio un vero e proprio terzo protagonista della pellicola.

Trama del film In viaggio con Adele

La storia segue Aldo Leone, un attore teatrale egocentrico e ipocondriaco, convinto che la sua grande occasione sia finalmente arrivata. La sua routine viene però spezzata dalla morte improvvisa di una sua ex compagna. Aldo scopre così di avere una figlia, Adele, una ragazza speciale che vede il mondo in modo unico: gira sempre in pigiama rosa con le orecchie da coniglio, parla con un gatto immaginario e fissa i suoi pensieri su infiniti post-it colorati.

Costretti a mettersi in viaggio insieme verso Foggia, i due iniziano una convivenza forzata fatta di incomprensioni e scontri. Mentre Aldo tenta disperatamente di gestire l’eccentricità di Adele per non perdere il suo impegno di lavoro, la ragazza inizia a sgretolare le sue difese con la sua sincerità disarmante. Il percorso si trasforma gradualmente in una scoperta reciproca delle proprie paure e in una ricerca di appartenenza.

Spoiler finale: la scoperta del legame

Attenzione spoiler: Nel finale del film, Aldo arriva a comprendere che la “stranezza” di Adele non è un ostacolo, ma un modo diverso di affrontare la sofferenza e la realtà. Quando si presenta l’opportunità professionale tanto attesa, Aldo si rende conto di quanto Adele sia diventata fondamentale per lui e di quanto la ragazza abbia bisogno di un punto di riferimento solido. Il finale vede Aldo scegliere Adele, accettando il suo ruolo di padre in modo autentico. La pellicola si chiude con un equilibrio dolceamaro: non ci sono soluzioni magiche, ma la consapevolezza che nessuno dei due è più solo, segnando una rinascita emotiva coerente con il tono malinconico e vitale del film.

Cast completo del film In viaggio con Adele