Il film Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi (titolo originale The Clean Up Crew) è una produzione che unisce azione e genere crime, in onda su Sky Cinema Uno. Diretta da Jon Keeyes, la storia si concentra su una squadra di addetti alle pulizie delle scene del crimine. Si tratta di un gruppo di ex criminali che cerca di rifarsi una vita lavorando nell’ombra, cancellando tracce compromettenti dai luoghi più pericolosi. La loro routine viene stravolta dal ritrovamento di una valigetta piena di denaro che appartiene a un boss senza scrupoli, dando il via a una serie di eventi violenti.

Regia, produzione e protagonisti del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi

La regia del film è affidata a Jon Keeyes, che sceglie un approccio realistico per raccontare il mondo della malavita. La produzione è una collaborazione tra Stati Uniti e Irlanda, Paesi che offrono le ambientazioni ideali per un racconto di questo tipo. Il cast principale vede la partecipazione di attori noti come Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo e Antonio Banderas, quest’ultimo nel ruolo del pericoloso antagonista. Insieme a loro recitano Swen Temmel, Ekaterina Baker e Matthew Tompkins, che completano la squadra dei protagonisti.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse località per restituire un’immagine credibile dei sobborghi industriali e urbani dove si muovono i personaggi:

Irlanda : molte scene esterne sono state girate in quartieri industriali irlandesi, scelti per i loro toni grigi e cupi.

: molte scene esterne sono state girate in quartieri industriali irlandesi, scelti per i loro toni grigi e cupi. Stati Uniti : alcune sequenze d’azione e gran parte degli interni sono stati realizzati in territorio americano.

: alcune sequenze d’azione e gran parte degli interni sono stati realizzati in territorio americano. Set specifici: la produzione ha utilizzato magazzini reali e laboratori per ricostruire le scene del crimine che la squadra è chiamata a ripulire.

Queste scelte contribuiscono a creare un’atmosfera tesa e adatta a un film che parla di criminalità e sopravvivenza.

Trama del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi

La squadra protagonista è specializzata in un compito particolare: intervenire subito dopo che un crimine è stato commesso per far sparire ogni traccia di sangue o prove che potrebbero ricondurre ai mandanti. I membri del gruppo sono tutti ex detenuti o persone con un passato difficile che hanno trovato in questo impiego un modo per restare fuori dai guai. Il loro motto è semplice: arrivare sul posto, pulire tutto senza fare domande e andarsene prima dell’arrivo delle autorità. Tuttavia, durante un intervento di routine in un cantiere dove è avvenuta una sparatoria tra bande rivali, i lavoratori si imbattono in una valigetta metallica nascosta sotto alcune macerie.

Aprendo la borsa, scoprono una cifra enorme in contanti. Nonostante i dubbi iniziali, la squadra decide di tenere i soldi, sperando che questo colpo possa permettere a tutti di abbandonare definitivamente quel lavoro sporco e pericoloso. Non sanno però che quel denaro è la base di un’importante operazione finanziaria gestita da Gabriel, un boss mafioso che controlla gran parte dei traffici della città. In breve tempo, il criminale sguinzaglia i suoi sicari più feroci e alcuni poliziotti corrotti per recuperare il bottino. La squadra degli “Smacchiasangue” si ritrova così da cacciatori di macchie a prede, costretta a barricarsi e a usare le proprie vecchie abilità criminali per rispondere al fuoco nemico in una fuga disperata che coinvolge l’intera città.

Spoiler finale: la resa dei conti

Attenzione spoiler: Nel finale del film, i protagonisti si ritrovano assediati in un vecchio deposito abbandonato alla periferia della città. Gli uomini di Gabriel hanno circondato l’area e la situazione sembra non lasciare scampo. Durante lo scontro a fuoco decisivo, emergono tensioni interne alla squadra, ma il desiderio di sopravvivenza prevale. Grazie a una trappola preparata sfruttando i prodotti chimici usati per le pulizie, il gruppo riesce a causare un’esplosione che neutralizza gran parte degli assalitori. Gabriel viene affrontato direttamente da Alex in un duello finale che porta alla sconfitta del boss. Tuttavia, il prezzo pagato è alto: alcuni membri della squadra perdono la vita e i sopravvissuti capiscono che quei soldi sono ormai “sporchi” in modo indelebile. L’epilogo mostra i pochi rimasti che abbandonano la valigetta e si dileguano, consapevoli che il loro passato non potrà mai essere del tutto cancellato.

Cast completo del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi

Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispettivi personaggi interpretati nel film:

Jonathan Rhys Meyers : Alex

: Alex Melissa Leo : Siobhan

: Siobhan Antonio Banderas : Gabriel

: Gabriel Swen Temmel : Chuck

: Chuck Ekaterina Baker : Megan

: Megan Matthew Tompkins : Rob

: Rob Conor Mullen : Officer James

: Officer James Ian Toner : Officer Garland

: Officer Garland Laurence Kinlan : Danny

: Danny Leslie Stratton: Black Lee

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