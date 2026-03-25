Vanina Un vicequestore a Catania 2 La banda dei carusi trama

Mercoledì 25 marzo, su Canale 5, è in onda la puntata dal titolo La banda dei carusi di Vanina Un vicequestore a Catania 2. La fiction prende il via alle ore 21:50 circa, subito dopo la fine del game show La Ruota della Fortuna.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 La banda dei carusi, gli ascolti e l’incognita del futuro

Quella odierna è la quarta ed ultima puntata della seconda stagione di Vanina Un vicequestore a Catania. I tre appuntamenti fino ad ora proposti hanno ottenuto dati di ascolto decisamente tiepidi, con una media pari a poco più di un milione e 800 mila spettatori, con una share del 13,4%. Un risultato basso per un prime time di una rete ammiraglia, che rende non scontato un eventuale rinnovo della serie per una terza stagione.

Le società che ha curato la realizzazione del titolo è la Palomar (A Mediawan Company), che ha lavorato in collaborazione con la RTI. La sceneggiatura tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi Editore, è firmata da Leonardo Marini con Debora Alessi, Carlotta Massimi e Cristina Cassar Scalia. La regia, invece, è di Davide Marengo.

Le riprese si sono svolte a Catania.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 La banda dei carusi, la trama

Nel corso dell’appuntamento denominato La banda dei carusi, la protagonista deve risolvere un caso al quale è molto legata. L’omicidio, infatti, ha come vittima Thomas Ruscica, il giovane volontario della parrocchia che ha spesso collaborato con le forze dell’ordine per risolvere alcune passate indagini. Il cadavere è rinvenuto sulla spiaggia e per il Pubblico Ministero la principale indiziata è la fidanzata. Una versione, questa, che però non trova d’accordo Vanina, convinta che per risolvere il caso sia necessario porre l’attenzione altrove.

Spoiler finale

Vanina, nel finale di stagione, per scovare l’assassino di Thomas deve collaborare con Paolo, magistrato impegnato nell’antimafia nonché ex fidanzato della protagonista, da poco tornato in città. Il fatto di dover tornare a lavorare con lui turba Vanina, ma potrebbe essere l’occasione per chiarire le questioni ancora irrisolte.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 La banda dei carusi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Vanina Un vicequestore a Catania 2.